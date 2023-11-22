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現年28歲的楊嘉驃（Gabriel）早前確診患癌，甚至一度被指餘命僅3至6個月，情緒大受打擊的他甚至想過輕生，其後雖然獲救但就發現自己患上抑鬱。近期學童自殺個案頻生，Gabriel就於香港撒瑪利亞防止自殺會設立籌款專頁，希望以「過來人」身份呼籲大眾關注問題。

28歲楊嘉驃（Gabriel）去年先後確診胃癌及肝癌，病情一度惡化至彌留狀態。他在10月尾將80萬款項捐贈予香港兒童癌病基金幫助患癌兒童，所幸其病狀其後轉趨穩定，於本月初表示已出院回家休息，但同時透露自己患上抑鬱，正積極尋求醫生及心理學家協助。

Gabriel昨日（20日）再度於社交平台以「如果有得揀，冇人想自殺」為題發文，文中重提得知患癌後自己曾試過輕生，但由於當時未向旁人透露自殺念頭，即使身邊有人陪伴，受抑鬱症影響下亦只能孤身走上抗癌路，稱「當時我覺得自己冇得揀」。

設籌款專頁 盼大眾關懷抑鬱患者

近月本港學童自殺個案明顯增加，3個月內已發生12宗。Gabriel直言自己亦是曾有自殺念頭的「過來人」，但就認為走上絕路之前仍有方法挽回，故打算為香港撒瑪利亞防止自殺會籌款。他在撒瑪利亞防止自殺會刊登籌款專頁，當中表示為答謝捐助，將向12月9日前捐款100元或以上人士寄送由他親手繪製並自資印刷的明信片，希望大眾關注有情緒問題學童以至有需要人士。翻查香港撒瑪利亞防止自殺會專頁，有關籌款由昨日設立起至今已籌得逾12萬款項。

相關籌款專頁：https://donation.sbhk.org.hk/campaigns/view/35

曾因患癌輕生 學懂珍惜每一個明天

現年28歲的Gabriel早前於社交平台透露，於26歲得知患癌時一直以樂觀心態積極接受治療，惟抗癌1年後被告知預期壽命或僅餘3至6個月，消息令他大受打擊甚至試過輕生，其後可幸獲救但同時發現自己患上抑鬱，直言自己並非眾人眼中的「抗癌勇士」。

癌症情況轉趨穩定後，Gabriel已積極尋求醫生及心理學家協助處理情緒問題，重新學習做人及接受自己病稱，希望可以在明白「明天不一定更好」時珍惜明天，同時勉勵同樣受癌症所困的人如發現有情緒問題應及早求助。







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