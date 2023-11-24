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隨著冬季來臨，內地肺炎支原體感染情況迅速擴散，北京及天津等地陸續傳出有大規模感染，各大兒科醫院求診人數急增，部分醫院輪候時間甚至長達24小時以上。另一方面，有網上瘋傳有兒童醫院設立「兒童輸液學習區」，在院內擺放書枱讓病童邊吊鹽水邊做功課，情況引起關注。

深圳有醫院逾3成病人染支原體

綜合內地傳媒報道，國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲指出，在10月長假期過後其所在醫院接收的病患最多為感染肺炎支原體，佔整體約34.33%；其次分別感染甲型及乙型流感病毒（12.17%／5.79%），以及呼吸道腺病毒。

盧洪洲指出，腺病毒或肺炎鏈球菌有機會與支原體混合感染，對幼兒患者風險更大；如合併支原體感染，兒童患者的症狀有機會加重，呼籲家長注意；在北京，北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意指當地肺炎支原體已進入下降階段，多間兒童醫院的病例中肺炎支原體流行程度下降至第4位，前3位分別為流感、腺病毒及呼吸道合胞病毒。他同時指出目前有多種病原體共同流行，呼籲大眾警惕。

醫院設「兒童輸液學習區」

部分醫院急診輪候時間長達24小時 ，加上醫院病床爆滿，有網上相片可見，有醫院的候診區內，多名病童坐著邊接受輸液（俗稱「吊鹽水」）邊做功課，亦有醫院特設「兒童輸液學習區」。10月中也曾有報道指，湖北武漢有兒童醫院就於候診位置擺放書枱成為「作業區」，方便病童邊做功課邊候診。

網售檢測套裝準確度成疑

另外，由於肺炎支原體廣泛流行，有關檢測套裝亦於內地網上平台熱銷，售價從數十至上百元人民幣不等，不過上海市普陀區中心醫院呼吸內科副主任醫師朱林筠就提醒，抗原檢測的敏感度較低，與醫院採用的核酸檢測準確度存在差距，檢測結果不能作準。

世衛關注 建議打疫苗戴口罩

針對內地肺炎支原體感染，世界衛生組織（WHO）於社交平台發文，提及中國國家衛健委曾指出中國的呼吸道疾病情況有所上升，並歸咎因為取消了新冠防疫限制，以及已知病原體的傳播，包括流感、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、新冠病毒等。

世衛表示已透過國際衛生條例機制要求中方提供更多流行病學及臨床信息，以及兒童聚集性病例的實驗室結果。世衛又要求提供有關已知病原體近期的傳播情況，並建議中國民眾接種疫苗、與患者保持距離、患者避免外出、適當佩戴口罩等，以減低患呼吸道疾病風險。

支原體肺炎vs傷風感冒

感染及傳染病專科醫生林緯遜早前接受《晴報》訪問時指出，肺炎支原體感染後病徵與流感相似，但部分情況亦會出現氣促及皮疹等，提醒港人北上後如出現傷風感冒症狀且持續2、3天未退，應即求醫。

6大Q ＆ A

1.與傷風感冒、流感有何分別？

一般傷風、感冒、流感、新冠肺炎或腸病毒是由病毒引起，只會影響上呼吸道。

肺炎支原體的病原體是細菌，細菌會在細胞生仔，可造成肺炎和影響上、下呼吸道，甚至影響其他器官例如心臟。



2.與流感病徵一樣嗎？

流感常見病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

肺炎支原體除上述病徵外，也有機會出現氣促、皮疹和耳朵感染等，並有5％至10％患者會患上非典型肺炎。



3.與流感潛伏期有何分別？

流感潛伏期一般約為1至4天。

肺炎支原體潛伏期較長，介乎1至4周，通常為3周。



4.兩者在診斷和治療上有何分別？

林緯遜指肺炎支原體相對上較難診斷，需用專用較昂貴的核酸檢測劑測試，而一般常用的抗生素，例如巨環內酯（macrolides）均對肺炎支原體無效，往往會令診斷延誤和較難對症下藥。



5.如何判斷自己是否感染肺炎支原體？

如北上旅遊，如回港後出現傷風感冒症狀，且持續2至3天仍未消退，同時皮膚或其他器官又出現異樣，便有可能感染肺炎支原體，而非一般感冒，應盡快求醫。



6.北上旅遊如何預防肺炎支原體？

預防感染肺炎支原體，與預防一般傳染病如新冠肺炎一樣，應時刻保持個人衞生，在人多地方佩載口罩、經常保持雙手清潔，包括在觸摸口、鼻或眼前、進食前、如廁後、觸摸公共設施反洗手。



資料來源：感染傳染病專科醫生林緯遜、衞生防護中心







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