收藏文章

現今社會，工作勞損不止出現在藍領上班族；白領上班族面對電腦重複的步驟，身上勞損可能更多。無論做任何工作，都需要運用手腕力量，日復日，年復年，重複的步驟和動作，可引致手腕持續痠痛。

手腕持續痠痛需求醫

手腕痛的成因有多種，包括關節錯位、肌腱炎、腕管綜合症等。先說肌腱炎，這是常見的勞損，手腕關節部位布滿不同肌腱，炎症多數出現在肌腱交匯處或骨突位置；正常狀態下，肌腱可經由腱鞘暢順地通過手腕關節，協調手腕及手指活動。當發炎時，腱鞘壁會增厚，阻礙肌腱活動，因而令手腕動作困難及出現疼痛。

腕管綜合症（Carpal Tunnel Syndrome）又稱「滑鼠手」，手腕內的腕管，正中神經從前臂經此管道伸延入手掌，控制手指的活動功能及感覺傳遞。由於腕管內的空間狹窄，長期重複的動作如轉動手腕，可導致腕管內的肌腱發炎、腫脹，壓迫着正中神經，拇指、食指、中指和半截無名指因而感到刺痛、灼熱及麻痹。

腕管綜合症病情初期可以非手術治療，重點在於伸展手腕管周圍的肌肉及靭帶，矯正手腕的關節，以減少腕管的壓力，並讓手腕關節得到充分休息。假如延誤診治，病情嚴重便要開刀做手術。

一名35歲的護士經常要照顧年老病人，抱扶病人出入及過床，經常用手腕發力，故此手腕不時痠痛，但只要做一些伸展動作及足夠休息便不再痛。她幾個月前生了BB，經常抱着BB沖涼餵奶，由於要保護BB頭部，故手腕持續屈曲，最近手腕的痛楚不能消除，前來求醫。診斷後，發現是肌腱炎及關節錯位，並非腕管綜合症，經過衝擊波治療及手法矯正，痛楚已消除。建議大家，若發現手腕持續痠痛，休息過後仍沒改善，應及早求醫，不要猜來猜去是甚麼病症，以免情況惡化。

3招動作預防手腕勞損

瑜伽療癒導師黎樂欣提醒大家多伸展，預防手腕勞損：

動作一: 鷹式手部伸展



雙手曲起手肘成90度，手指頭方向向上，把其中一隻手肘放在另一隻的上面。

以手肘為中心，讓兩隻手臂在你面前呈現交纏狀，手掌則呈現手背對手背(或手掌對手掌)的狀態。

若是想要伸展更多，也可以試著把手指交纏吸氣時升高雙手，直到感覺背部有伸展。

注意不要聳肩，讓肩膊以及肩胛骨位置有下沉的力量，可停留在這姿勢深長呼吸5至10次。

然後，轉另一邊手重覆動作，比較繃緊的那一邊可以重複做多次。

注意事項：手腕手臂上背曾受傷者，需在專業人士評估後才做以上動作。



動作二: 前臂伸展



跪著，雙手手掌心放在地上，手指頭指向自己，感受到前臂有拉伸。

可以停留3至5個呼吸，想加強感覺的可以把上半身的重心向後移。

初學者亦可以分開，先單手去拉伸。



動作三: 束角手伸展



可以先坐下，雙手在背後十指緊扣，手掌心貼合，雙手盡量伸直，心口向前推。

如果停留在這裏已經有拉伸的感覺不用做下一步。

下一步會是，把雙手向上拉伸，心口持續向前推感覺肩胛骨有夾向中軸。

未能夠手貼手的，可以手足毛巾/瑜伽帶，減輕難度。









【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱