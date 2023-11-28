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現年28歲的楊嘉驃（Gabriel）早前確診患上末期癌症，更曾一度輕生幸獲救。他昨日（26日）分享自己過去因接受化療而脫髮的經驗，直言當時自己「帶著『抗癌勇士』的光環，在街上卻有『唔見得光』的感覺」。不過，他坦言希望透過分享這段化療的經歷，陪伴更多失去頭髮的同路人。

遊主題樂園被要求除帽

Gabriel在Instagram，發布數張過去因化療脫髮臥床及戴帽的照片。他表示，很少人看過他光頭的模樣，因為他一直不想被其他人看見，又指很多種化療都會導致脫髮，是一種不痛苦、但困擾不少癌症病人的副作用。

他憶述自己過去接受化療時指，起初每次一碰便掉下數十條頭髮，後來索性全剷掉，去年大半年每天都戴著帽子：「即使沒惡意的目光，我也害怕被人看出我有癌症。」他又談及曾主題樂園玩機動遊戲時，被員工要求除帽：

「我明白除帽的原因，卻非常尷尬和赤裸。我知道沒有人歧視我，只是給自己的心魔影響。我帶著『抗癌勇士』的光環，在街上卻有『唔見得光』的感覺。」

因此他希望透過分享「這消失的半年」，「希望可陪伴失去頭髮的同路人。」

設籌款專頁 盼大眾關懷抑鬱患者

Gabriel早前曾於社交平台以「如果有得揀，冇人想自殺」為題發文，文中重提得知患癌後自己曾試過輕生，但由於當時未向旁人透露自殺念頭，即使身邊有人陪伴，受抑鬱症影響下亦只能孤身走上抗癌路，稱「當時我覺得自己冇得揀」。

對於近期學童自殺個案頻生，Gabriel直言自己亦是曾有自殺念頭的「過來人」，但就認為走上絕路之前仍有方法挽回，故打算為香港撒瑪利亞防止自殺會籌款。他在撒瑪利亞防止自殺會刊登籌款專頁，當中表示為答謝捐助，將向12月9日前捐款100元或以上人士寄送由他親手繪製並自資印刷的明信片，希望大眾關注有情緒問題學童以至有需要人士。

相關籌款專頁：https://donation.sbhk.org.hk/campaigns/view/35







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