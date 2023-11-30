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港大醫學院眼科學系今日（29日）宣布獲郭炳江及家人慈善基金捐助1000萬元，推出「郭炳江先生夫人慈善白內障手術及研究計劃」，目標為逾1000名弱勢社群提供專業驗眼檢查，並向當中逾500人提供免費白內障手術，以及眼科諮詢服務。

針對弱勢社群 輪候逾1年者優先

計劃受惠對象必須有經濟困難、正領取綜援或其他生活津貼，並由負責社工評估及推薦；未能輪候或正輪候政府專科門診超過1年，而情況有惡化者可獲優先考慮。有興趣參加人士可致電申請熱線82098122，職員會在4星期內通知是否合乎資格。

邀請合資格患者作雙眼白內障手術

參與患者會先接受先進眼科檢查，包括以光學相干斷層掃描（OCT）對角膜、黃斑等進行高解像度評估，同時會檢測白內障以外的眼疾如青光眼、老年黃斑退化等。視乎視力情況，合資格患者會被安排接受單眼白內障手術，或者受邀參與研究計劃，並接受雙眼白內障手術和虛擬實景模擬測試，對比雙眼植入不同晶體後的視覺效果；若患者有其他眼疾亦會免費提供治療和轉介。

港大醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任及臨床教授梁啟信指出，眼科中心自去年7月開幕後已陸續招募市民參與計劃，現已為百多人作眼科檢查、約30人進行白內障手術。病人由接受篩選參加計劃至進行手術一般需時1至3個月，輪候時間較短。

郭炳江及家人慈善基金發起人郭炳江指自己都曾患上白內障，深明患者的生活不便及承受之心理壓力。他希望透過捐款予港大醫學院眼科學系可以縮短公院白內障患者的輪候時間，讓有迫切需要的基層人士儘快重見光明，並表示未來有意推出與預防中風有關的計劃。







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