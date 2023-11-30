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搭飛機亂摸隨時惹菌上身！南韓當局近日公布，在國內5大機場的國際航班機艙抽樣檢驗的結果，發現每8個航班便有1個檢出大腸桿菌、沙門氏菌等病原體，當中仁川機場「帶菌航班」比例最高，達22.1%，衛生官員呼籲乘客在機上注意清潔雙手。

綜合外媒報道，南韓疾病管理廳（KDCA）本周一（27日）公布，在今年7月31日至11月14日期間，在493班國際航班機艙採集樣本，進行霍亂和10種腸道細菌檢測，結果在58個航班檢出多種病原體，比例達11.8%。檢出的病原體包括39例腸毒性大腸桿菌、32例腸病性大腸桿菌、4例腸炎弧菌、4例沙門氏菌、2例志賀氏菌和1例腸出血性大腸桿菌。

其中帶菌航班比例最高的是仁川機場，222個入境航班中，有49班（22.1%）發現病原體。其次為大邱機場，107個航班有4個檢出病原體（3.7%）；金海機場151個航班中有5個檢出病原體（3.3%），濟州機場和務安機場則未發現病原體。

報道指，這些病原體是引起食物中毒的腸道細菌，受感染可引致腹瀉、發燒、血便等問題，嚴重會導致腸炎並出現嘔吐、腹部痙攣、發冷等症狀。而旅客食用受污染的食物和飲用水，亦有機會感染致病性大腸桿菌導致食物中毒。

這是時隔3年以來，南韓首度恢復航班檢疫。由於新冠肺炎下航班減少，南韓疾病管理廳從2020年至今年7月30日，暫時停止飛機登機檢疫，隨著航班數量迅速增加，今年7月31日起部分航班恢復機內檢疫。南韓疾病管理廳已向涉事航空公司通報檢測結果，並要求對飛機進行消毒，未來計劃增加飛機檢疫的檢查地點、檢查項目和航班，並定期公布結果，以提高飛機衛生水平。

嚴重恐致腎功能衰竭

據本港衞生署衞生防護中心資料，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都不會造成傷害，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。O157:H7大腸桿菌是與公共衛生有關的最重要的血清類型。其他血清型的菌株，如O104:H4大腸桿菌亦可引致嚴重疾病和爆發。

據衞生防護中心資料顯示，產志賀毒素大腸桿菌感染的病徵包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐。少數病人的感染可能會發展為危及生命的併發症，例如在幼童出現引致腎衰竭的「溶血性尿毒綜合症」，任何年齡人士均有可能受到感染。雖然幼童和長者會較多出現嚴重病情，但即使是年紀較大的健康兒童及成年人亦可能出現嚴重感染。

產志賀毒素大腸桿菌感染的病徵包括：

1.腹痛

2.腹瀉，甚至出血性腹瀉

3.發燒

4.嘔吐

5.溶血尿毒症，致腎功能衰竭



資料來源：衞生防護中心



6大食物類別易致食物中毒

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

1.生鮮海產及貝殼類等是引起腸炎弧菌食品中毒的常見食品。

2.受污染之家畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品及豆製品等容易引起沙門氏桿菌食品中毒。

3.受糞便污染的食品或水源，是主要引起病原性大腸桿菌食品中毒的源頭。

4.肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律等容易引起金黃葡萄球菌食品中毒。

5.米飯等澱粉類製品、肉汁等肉類製品、沙拉及乳製品等容易引起仙人掌桿菌食品中毒。

6.低酸性罐裝食品、香腸及火腿等肉類加工品及真空包裝豆乾製品，是引起肉毒桿菌食品中毒的常見食品。



資料來源：高敏敏營養師

高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：





細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等

病毒：例如諾如病毒

天然毒：如植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等

化學物質：如農藥、重金屬、非合法使用之化合物等









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