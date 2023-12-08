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採摘野生植物食用可導致中毒，得不償失！一名在韓中國女留學生上月底以為在校園內挖到「人參」，出於好奇一口咬下，結果昏睡17小時。其後在網民提醒下，她才知道所吃的並非人參，而是全株都有毒的植物「商陸」。

一段名為「大學生錯把商陸當人參，誤食後睡了17個小時」的影片近日在網上流傳，引發熱議。內地媒體《紅星新聞》成功聯絡在韓留學的當事女生小藝，講述事發經過。

小藝指事情發生於11月29日，她當天跟同學一起到松樹林裏拍照，期間發現地上有很多野菜之類的東西，

「有一個東西長得像蘿蔔，我們就想著挖一下。土很鬆散，一扯就扯出來一個『人參』，我們當時都覺得是人參。」

她表示，最初還有些擔心，「怕是把哪個學長的作業給拔出來了」，但後來得知那片地上的植物皆為野生，便以為自己採摘的是人參。因為從來沒有吃過人參，所以她在好奇心驅使下咬了一口，形容味道「有點澀，感覺像是生土豆（薯仔）」。

之後小藝回到宿舍，感覺特別睏，很想睡覺，大約在下午3至4點左右睡著，

「睡得很快，沾上枕頭就睡著了，衣服也沒來得及換。然後（翌日）早上9時，上課的鬧鐘響了才醒來。我起來後除了覺得有點睡不醒外，沒其他甚麼事兒。」

她在睡覺前將挖到的「人參」發到社交媒體上，結果醒來後發現有人留言提醒：「人參是鬚根，你這個是商陸，還是紅莖的，就是全株都有毒」，才意識到自己有可能誤食毒物。

專家：看似睡覺實際上是中毒反應

根據小藝提供的植物照片和影片，成都中醫藥大學附設醫院藥劑科主管中藥師張婧判定涉事植物為商陸，並指出若大量服用可出現中毒反應，表現為噁心嘔吐、腹痛腹瀉、心搏過速，繼則言語不清、躁動、抽搐、昏迷、心肌抑制，引起心搏受阻、血壓下降、瞳孔散大，出現心肌麻痺而死亡。

張婧指：「這個學生看似睡了一覺，實際上是中毒反應，其實很危險的。後面醒來可能與食用量不是很大，以及毒性本身會透過人體本身進行代謝有關。隨著身體機能逐漸恢復，本人也開始清醒恢復意識。」她介紹，中國藥典收載商陸的來源有兩種，商陸（Phytolacca acinosa Roxb.）以及垂序商陸（Phytolacca americana L.），最早見於《神農本草經》，謂其「味辛，平，主水脹，疝瘕，痹，熨除癰腫，殺鬼精物。一名蕩根，一名夜呼。生咸陽川谷」。

她進一步解釋，兩種商陸均有毒，但垂序商陸的毒性較強，在中毒的事件中多數被誤當成人參或野菜食用。垂序商陸（Phytolacca americana L.）作為引種物種，現在中國廣泛分佈，其全株有毒，主要存在於根、莖葉及果實中，如誤食容易引起中毒反應。商陸（Phytolacca acinosa Roxb.）有作為蔬菜食用，可選擇株高20cm時的綠色、肥厚嫩莖採摘，但過了清明節, 莖葉木質化、麻味增加就不可再食用。如不能準確地區分哪一種是本土商陸，均不建議食用。

張婧亦提醒民眾，如果發生誤食商陸中毒的情況，可以採取催吐和洗胃、輸液、服用中藥煎湯等方法，並在前往醫院時帶上可疑的食物或殘渣，以便醫生及時判斷、進行治療。







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