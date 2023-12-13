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有「超人」之稱的資深傳媒人及創作人林超榮昨日（12日）病逝，終年61歲，林超榮好友、作家沈西城在FB公布其死訊。

沈西城寫道：「好友超人林超榮離世！哀悼！」而劉倩怡亦發帖說：「好突然！好難過，RIP。」曾智華留言悼念：「再見喇超人！他日天堂相見再大吃大喝大搞笑喇⋯⋯RIP。」鄭啟泰亦在IG發文悼念。據知林超榮身患血癌，病情急轉直下；而據其好友田啟文指，林超榮早前感染新冠肺炎，更有併發症，昨晚緊急入院，至今日離世。

林超榮身兼司儀、主持人、香港傳媒人、電視及電影編劇和創作人多職。超人以幽默、愛扮鬼扮馬見稱，他身前曾參與不少電影及電視創作，包括《笑聲救地球》、《香港小姐》、《開心主流派》、《萬千星輝賀台慶》亦擔任商業電台《十八樓C座》編劇多年，並曾任港台節目《頭條新聞》及亞視節目《香港亂噏》主持人。

林超榮的妻子為資深傳媒人屈穎妍，二人育有三名女兒。2015年，屈穎妍因在報上發表撐警文章，及後全家收到死亡恐嚇，她後來宣布停寫《明報》專欄。林超榮及後亦在《明報》發文支持太太，決定共同進退，宣布「劈炮」停寫該報專欄。他寫道：「社會言論風氣愈來愈惡毒，愈惡毒愈正常，無法制止，惟見一女子單打獨鬥，應該有一男士，護駕殿後，畫上美麗句號，作出共同進退。」







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