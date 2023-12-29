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女星周海媚本月11日在北京病逝，終年57歲，有關她的死因事後引起外界揣測。周海媚姐姐周海瑩昨日（27日）發表聲明，證實妹妹因突發心臟病猝死。本港心臟科專科醫生曾受訪指，大部分猝死個案與心臟病有關，患者病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，呼籲身邊人應盡量把握。

周姐：妹妹走得安詳平靜

周海瑩昨日透過周刊發表聲明指，根據室內監控錄像及經過法醫部門的鑑定，妹妹周海媚死因為突發心臟病猝死，她形容「妹妹走得安詳，很平靜，沒有痛苦，公眾不需要再多討論，請大家尊重。」周海瑩亦在聲明中交代妹妹的遺產分配、收養的貓狗如何安排等問題，又向外界呼籲：「希望妹妹在熒幕上美好的形象留給大眾，大家在心裏記住就可以了，不要再到她家的門外拍攝。」

據此前流出的病歷顯示，周海媚在離世前一周曾出現長期咳嗽、呼吸困難等症狀，曾於家中自行吸氧，本身有高血壓及系統性紅斑性狼瘡病史。當送院時已意識喪失、全身僵硬、冰冷，可見屍斑，雙側瞳孔散大、對光反射消失、心跳停止、呼吸停止。

大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

● 冠心病

● 患高血壓、高血脂、高血糖

● 吸煙

● 患心肌病

● 心律不正

● 家族有心臟病史

● 身邊人盡量把握發病首5分鐘急救

對於心臟病的猝死風險，心臟科專科醫生曾振峯亦曾接受訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛。多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性莫名疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因之疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、口唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

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6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

1. 低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪飲食，多看食物營養標籤

2. 定期監察身體，如量血壓、血糖、體重

3. 每日睡足7至9個小時

4. 每周運動最少75分鐘（高強度）或150分鐘（中強度）

5. 65歲以上每周3天做平衡力運動，如單腳企

6. 戒煙

資料來源：香港心臟專科學院

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