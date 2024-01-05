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日本東京羽田機場一架日本航空A350客機周二（2日）降落時，與跑道上一架海上保安廳固定翼飛機相撞，兩機起火，海保廳飛機至少5人死亡，客機379乘客及機組人員在90秒內全部安全逃離。外界紛紛盛讚日航機組人員在危急情況下，完美示範教科書式疏散程序。專家事後分析，「黃金90秒、魔之11分」為這次客機意外的逃生關鍵。

黃金90秒：乘客不應取行李

對於日航這次順利撤離全員乘客的奇蹟，香港工程師學會航空分部副主席詹永年表示，民航客機的設計必須符合多項國際安全標準，包括要通過一項「90秒逃生測試」，要求飛機要載滿乘客，在黑暗的情況下，隨意用一半逃生出口，確保全機乘客可以在90秒內，安全逃離機艙。

他表示，從事發片段可見，從飛機的設計，機組人員的訓練，加上乘客的合作和程序的操作，可以說是完美配合，令全部乘客可以順利疏散。他呼籲乘客，遇上這類緊急事故，應聽從機組人員的指示逃生，保持冷靜，不應堅持要取走行李才離開，因為會阻礙他人或令他人受傷。

英國航空諮詢機構「Ascend by Cirium」的安全總監海斯（Paul Hayes）也表示：「機組人員做得非常出色，似乎沒有任何人帶隨身行李。所有乘客都能成功逃生，真是個奇蹟。」

英國航空分析師馬切拉斯（Alex Macheras）也讚嘆說，在飛機撞擊發生後的關鍵幾分鐘內，機組員能啟動教科書式疏散程序。在最初90秒內，火勢被隔離在飛機的某個區域，這給了他們短暫時間讓所有人撤離。馬切拉斯說，機組員知道哪些逃生門遠離火勢，這就是為甚麼照片顯示並非所有逃生門都開啟。

魔之11分：逃生訓練著重兩時段

至於「魔之11分」的標準，一名前日航空服員接受日媒《集英社Online》訪問指，日航逃生訓練尤其著重於起飛後3分鐘、降落前8分鐘的「魔之11分」，例如在上述時段一發現客機冒煙或起火就通報機長、引導乘客在煙霧瀰漫時彎腰、摀住嘴等。

以這次發生意外的客機A350為例，她指出機身兩側各有4扇逃生門，共計8扇。每名空服員會被分配負責不同區域和艙門，需先確認自己負責的門是否能夠正常開關，再出聲引導乘客前往逃生門，就算自己負責的逃生門無法使用，為避免乘客任意打開，也不能離開崗位。如果事先已知道會緊急迫降的狀況下，空服員就會要求乘客穿上救生衣。







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