中年朋友會開始注骨骼健康。關於如何保持骨骼健康的問題,有很多普羅大眾有以下迷思:(1)補鈣=補骨;和(2)服食鈣片/高鈣奶=補鈣=補骨=可預防/處理骨質疏鬆問題。

關於鈣的補充,是一門學問。先談補鈣太多:已有大量研究發現,攝取過多鈣質,會增加疾病風險,例如心血管病、生腎石和風濕。 美國The Johns Hopkins Univeristy(約翰霍普金斯大學)在2013 年發表了一份報告 [John J. B. Anderson et al.(2013). “Risk of high Dietary Calcium for Arterial Calcification in Older Adults”. Nutrients, 5(10):3864-3974(2013). ],指出過多補充鈣或食用標註著 「高鈣」的商業產品,反而容易導致動脈班塊鈣化、繼而增加患心血管疾病的風險。

(圖片來源:Envato)

第二要考慮能否有效地吸收鈣的問題。有些身體狀況不容易吸收鈣,例如胃酸不足或肝腎虛弱的人,都比平常人教難有效地吸收鈣。美國有研究發現,有些胃酸不足的人士服用碳酸鈣(Calcium Carbonate),只能吸收到2%的鈣。

第三點是,骨質的健康,不單是取決於鈣,是由「一大班朋友」互相緊扣而成,包括鈣、鎂(magnesium)、硼(Boron)、維他命D3、維他命K2等。即使鈣足夠,若以上的其他礦物質和維他命不足的話,骨質一樣會疏鬆。

與其吃鈣片,倒不如先確保有充足鎂(magnesium)和維他命D3。芬蘭研究 [Kunutsor SK, et al.(2017). “Low serum magnesium levels are associated with increased risk of fractures: A long-term prospective cohort study” . Eur J Epidemiol. doi:10.1007/s10654-017-0242-2]發現, 身體內鎂水平高的人,骨折風險大減。另外,若每日補充300mg 的鎂的話,可令骨內的礦物質顯著增加 [Sara Catisglioni(2013). “Magnesium and osteoporosis: Current state of knowledge and future research directions.” Nutrients, 5(8):3022-33.。所以單吃鈣片而沒有補充鎂,是沒有意思的。又,好的維他命D3補充劑,會同時有K2,那才能發揮最大效益,皆因維他命D 能幫助身體比平時吸收20倍鈣之多,但血液多了很多鈣,需要靠K2把它運送到去骨骼才有用。除此以外,每天20至30分鐘的負重運動和在陽光底下走走,是最好練成一副好骨頭的方法。







