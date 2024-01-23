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美國一名擁超過10萬粉絲的美女網紅日前突然傳出死訊，年僅35歲。據報，她疑似因心臟驟停離世，遺下4名子女，震驚大批網民。

綜合外媒報道，生於巴西、現居美國的知名美妝YouTuber「Mila de Jesus oficial」與丈夫George Kowszik育有4名子女，兩人於4個月前才正式完婚。她經營的YouTube頻道擁有超過10萬訂閱，曾分享勵志減肥經歷而獲得關注，累積人氣後轉型成為美妝網紅。

但正當事業和生活兩得意之時，Mila de Jesus突然傳出疑因心臟驟停，送院搶救不治。其15歲女兒Anna Clara於本月12日在社交平台證實噩耗，並宣佈關於紀念Mila de Jesus的活動於1月19日舉行。

消息令其親友及大批粉絲相當不捨。去年9月5日，Mila de Jesus曾發佈慶祝女兒15歲生日的帖文，令人欷歔：

「親愛的，成為你的母親是多麼榮幸，願上帝保佑你並永遠照亮你的生活。」

生前曾患銀屑病 8成皮膚受影響

值得一提的是，Mila de Jesus在2023年10月曾發文透露，自己因罹患銀屑病（俗稱牛皮癬、乾癬），導致全身佈滿紅斑，有近八成皮膚受到影響，對此感到非常困擾。她透露，在過去3個月裏不斷想辦法解決，但無奈病情難以受控，只能不斷持續求醫、搽藥治療。

銀屑病屬慢性免疫系統失調皮膚炎症

本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪表示，銀屑病為慢性免疫系統失調皮膚炎症，可出現在全身任何皮膚，患處會非常乾燥和痕癢，出現紅色斑塊及積聚灰白皮屑，如在頭皮出現易引起歧視目光，在指甲出現或被誤以為是傳染病，臨床所見不少個案因銀屑病承受巨大心理壓力。

銀屑病患者生活貼士

1. 天氣乾燥時使用潤膚膏

2. 需尋找方法紓緩壓力

3. 病發時及早治療以控制病情

4. 避免過多煙酒

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銀屑病可誘發心血管問題等併發症

本港皮膚科專科醫生陳湧亦曾受訪指出，銀屑病是一種慢性免疫系統失調皮膚炎症， 可出現在全身任何一處皮膚，患者皮膚會變得乾燥、痕癢和疼痛，患處呈粉紅色或紅色，並有銀白色鱗屑，指甲出現變異，關節也會變腫脹和僵硬。據政府2015年數字，本港每年有逾500宗新症，估計目前有逾2萬名患者。

他坦言，現時治療銀屑病療法成效有限，如外用藥物多只能治療輕至中度病情，當中皮質類固醇的療效可因重複使用而下降；光療法則不能完全清除斑塊，長遠更加速皮膚老化，甚至增患皮膚癌風險；不同口服藥也有機會造成高血壓、高血脂等副作用。他謂，患者因須定期轉換藥物和療法，並時刻擔心病情復發，身心俱疲。

他引述研究稱，本港銀屑病患者的冠狀動脈鈣化患病率高達28.6%，遠較一般人的3.9%高，其頸動脈內膜中層厚度亦達0.73 毫米，高於對照組的0.67 毫米，反映銀屑病誘發心血管問題風險較常人高，警告如患者長期未獲適切治療，有機會引發其他併發症如代謝綜合症、肝病以至抑鬱症等，故選擇藥效更長的治療方法尤重要。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性莫名疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因之疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、口唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：





1. 低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪飲食，多看食物營養標籤

2. 定期監察身體，如量血壓、血糖、體重

3. 每日睡足7至9個小時

4. 每周運動最少75分鐘（高強度）或150分鐘（中強度）

5. 65歲以上每周3天做平衡力運動，如單腳企

6. 戒煙







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