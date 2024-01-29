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減肥是終生事業，不僅要控制飲食，還要堅持運動。近年内地流行「全封閉式訓練營」減肥方法，在有限期内完成一套常規流程的訓練，以達到減磅的效果。而近日就有港漂男親身到深圳一間訓練營，真實體驗全封閉式減肥訓練。

港漂男「Andy學長」2023年12月18日在抖音個人頻道上載影片，分享他在深圳橫崗體驗全封閉式減肥訓練營的經歷。參加者需要完成由院校制定的運動課程，一天有四節有氧及無氧訓練，訓練期一般為28至30天。

從影片中可見，參加者一般由早上7時半起床，先量體重、吃早餐，9點開始連續多小時的有氧訓練。隨後中午11時半開始吃午餐，下午繼續做數小時的無氧及有氧訓練，完成一天的訓練。

在整個訓練過程中，都會有健身教練在旁協助，幫助及指導跟不上的參加者，並督促偷懶的參加者。而訓練營亦有各式各樣的營友，「Andy學長」表示，原本以為來訓練營都是大基數的胖子，「沒想到還有小基數的漂亮小姐姐過來保持身材」。其中有一名內地男更向他透露，自己在訓練營減重超過110磅，前後判若兩人，效果可謂相當顯著。

「Andy學長」續指，訓練營的費用是「幾千蚊一個月」，宿舍是公寓樓，有獨立衛浴，空調、洗衣機等家電都齊全；伙食基本以低脂高蛋白為主，且份量足夠，讓他驚喜表示，

「本來以為來這裏會吃不飽，沒想到他的伙食還真不錯，畢竟吃飽了才有力氣減肥嘛！」

除了深圳，「全封閉式訓練營」近年在國內大熱，全國各地都有類似的營地。不過陝西就曾經有一家減肥訓練營傳出致命意外，疑有參加者因抵受不住高強度訓練而猝死，令公眾擔心訓練營的安全問題。因此，參加者要因應個人體質，衝量是否適合參與相關訓練。







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