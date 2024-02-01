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Netflix知名劇集《Emily in Paris》中飾演Emily好友Mindy的Ashley Park，年初因敗血性休克急送入院搶救，最終入住加護病房（ICU）一周後方脫離危險期。她事後於社交平台分享驚險經歷，更曝光了她與幕前男友在現實中的戀情，指對方在她命危期間無條件陪伴在左右，又強調康復進度良好，獲得醫生許可後便可重返拍攝工作。

綜合外媒報道，韓裔女星Ashley Park於去年12月，假期間扁桃腺炎發作，隨後惡化成敗血性休克，需要緊急送院搶救，並且入住ICU佩戴氧氣罩。她於Instagram中表示，當時她多個器官受到感染及影響，但住院一周後，目前健康狀況有所改善。

與男友患難見真情

Ashley Park於文中曝光戀情，指男友Paul Forman於這段經歷中，無條件地陪伴在她的身邊，令她非常感激：「你平息了我的恐懼，幫助我度過了救護車、三家外國醫院、在重症監護室待了一周、可怕的急診室、無數的掃描、測試和注射、難以忍受的疼痛和如此多的困惑。」之後更向對方表達愛意：「我愛你Paul。比我能說的還要多。」

據了解，作為中英法混血演員兼模特兒的Paul Forman，於劇集《Emily in Paris 3》中登場，飾演Mindy的同學Nicolas de Leon，與Ashley Park於劇中飾演一對戀人，組合非常受到觀眾歡迎，而最終兩人將戀情發展到現實。

健康穩定後將重新投入拍攝

有報道指，Ashley Park 15歲時曾被診斷患上急性髓性白血病，8月內曾接受6次化療，當時因為受到慈善團體協助，與家人欣賞了音樂劇《獅子王》後大受鼓舞，因此希望康復後可以於人群中表演。

隨著劇集《Emily in Paris 4》拍攝工作開始，Ashley Park表示目前已抵達巴黎、並接受相應治療，待治療有所起色，並且獲得醫生同意後，便會到劇組報到、正式開始工作。她早前於Instagram分享接受針灸的治療及與《Emily in Paris》女主角Lily Collins擁抱的相片，表示將會盡快恢復健康：「我保證會好好呼吸，也會盡可能多多照顧自己，早點回到戰鬥狀態。在此同時，我要感謝Lily跟你的擁抱。我真的愛你更多，你的擁抱給我賓至如歸的感受，你絕對是我的好姊妹。」同時亦於文中感激Netflix及《Emily in Paris》製作團隊的善良與耐心。

敗血症6大病徵

中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授凌若崴醫生曾指出，及時治療是對抗敗血症的關鍵，假如出現以下敗血症6大病徵，應盡早求醫接受治療：

1. 神志不清

2. 寒顫

3. 排尿減少

4. 嚴重呼吸急促

5. 頭暈

6. 皮膚變色

資料來源：香港中文大學醫學院

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