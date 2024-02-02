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近日濕度爆燈，窗戶的霧珠多到像下過雨般！濕氣這麼重，要出動抽濕機才能令洗好的衣服乾透、牆壁才不會那麼濕漉漉！相信這陣子大家家中的抽濕機很快就抽滿一缸水，仍未能完全除濕，現在立即看看有甚麼小撇步令抽濕效率大增！

台電3招加強抽濕機效能！

當潮濕天氣來襲，大家可能會選擇開冷氣抽濕，但其實抽濕機配搭電風扇或循環扇使用，可以帶動室內空氣流動，令抽濕效能更高！除了找其他電器幫手，抽濕機擺放位置也很重要！台電建議要放在室內空氣流通處，才能更加有效抽濕。大家記得使用時要緊閉門窗，否則會引入更多濕氣，屆時抽濕機就白開了！

（圖片來源：Envato）

另外還可定期清洗或更換濾網，因為濾網上會積聚灰塵，使進風量不足，不但大大減低抽濕效能，還隨時增加使用危險！不過清洗濾網前要看看說明書能否用水洗，假如可以用水清洗，就可配上軟毛刷清潔，如果不可洗的話，可以吸塵機除塵。特別提一提，拿出濾網前記得關閉電源，以免發生意外。

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（圖片來源：台電電力粉絲團）

抽濕機3招提高效能方法

1. 搭配電風扇或循環扇

2. 定期清洗或更換濾網

3. 放於室內空氣流通處

下一頁：「3要、3不」放置地方！







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