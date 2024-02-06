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流感高峰期有不少市民紛紛染病。一名港男日前發燒喉嚨痛後，出現久咳不癒的情況，令其質疑是否有新病毒入侵本港。帖文一出，竟引來一眾同病相憐網民圍爐，紛紛表示「晚晚咳到甩肺」。

事主在網上討論區「連登」發文，直言「近排唔知係咪有隻新病毒，中咗之後咳唔停」。他表示自己早前出現發燒喉嚨痛，但自退燒及消炎後，喉嚨卻又出現極度痕癢的狀況：

「唞啖氣講句嘢都已經即刻想咳，隔幾分鐘就咳幾下，無痰但又好似成日有嘢漿住個喉嚨咁…… 每晚都咳醒，完全瞓唔到。」

事主感嘆，症狀出現至今已經超過兩個星期，質疑究竟是否又有「新病毒」入侵本港。

網民圍爐：真係晚晚咳到甩肺

對此，事主的訴苦帖文引來不少同病相憐的網民留言回覆，表示自己都有相同症狀，每晚受盡咳嗽折磨，苦不堪言：

網民有乜講

1. 我早排都係喉嚨痛同多痰，好返曬之後都係咳唔停，仲有夾雜少少白色／透明嘅痰，好煩！

2. 真係，一到夜晚就會咳到黐線，通常一瞓低就咳。

3. 一樣，夜晚先咳，咳到要坐喺度瞓，仲咳到心口痛。

4. 12月尾開始，1月中先好返，夜晚咳到甩肺。建議放支水喺床頭

5. 我上個月試過咳成個月，啲人有病照返工，又唔請假又唔戴罩。所以新冠嗰時口罩令同防疫措施幾有用！

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中醫推薦：3款湯水補肺止咳化痰

久咳不癒有甚麼湯水可以幫到手？註冊中醫師麥超常曾於受訪指出，咳嗽有不同症型，想要有療效，首先要知道自己是哪類型咳嗽，再對症補身治本。以下幾款湯水有助補肺、化痰、止咳：

1. 清熱補肺湯

● 功效：滋陰潤肺，清熱化痰。適合因肺燥，有痰不多而色黃難吐的人士。

● 材料：北沙蔘5錢、玉竹5錢、麥冬3錢、羅漢果半個、白術1兩、五指毛桃1兩、黨5錢、豬肺1個。

製法：

1. 把水注入豬肺令它膨脹，然後把水擠壓排出，重複數次，直至豬肺變白色；

2. 用白鑊把豬肺煮5分鐘，取出用清水洗淨切件；

3. 將所有中藥及豬肺，放入瓦鍋內,加入適量清水；

4. 用武火煮至水滾後，用文火煮約六十分鐘；

5. 調味飲用。

2. 補肺健脾湯

● 功效：健脾補氣，化痰止咳。適合因脾虚而引致大便不成形，咳嗽痰多而痰色白的人士。

● 材料：南北杏各3錢、茯苓4錢、白朮5錢、五指毛桃5錢、款冬花3錢、陳皮2錢及瘦肉4兩。

製法：

1. 將瘦肉汆水備用；

2. 將所有中藥及瘦肉，放入瓦鍋內，加入適量清水；

3. 用武火煮至水滾後，用文火煮約六十分鐘；

4. 調味飲用。

3. 補肺強腰湯

● 功效：補肺腎，止咳化痰。適合因肺腎兩虚而致面黃、氣促、腰痛容易咳嗽的人士飲用。

● 材料：蟲草花3錢、杜仲3錢、核桃肉 1兩、菟絲子5錢、百部3錢、紫菀3錢、黃蓍5錢及豬肺1個。

製法：

1. 把水注入豬肺令它膨脹，然後把水擠壓排出,重複數次，直至豬肺變白色；

2. 用白鑊把豬肺煮5分鐘，取出用清水洗淨切件；

3. 將所有中藥及豬肺，放入瓦鍋內，加入適量清水；

4. 用武火煮至水滾後，用文火煮約六十分鐘；

5. 調味飲用。

資料來源：註冊中醫師麥超常

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以上食療內容僅供參考，如有疑慮請諮詢專業人士。