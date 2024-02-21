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28歲男子楊嘉驃（Gabriel）早前先後確診胃癌及肝癌，之後一度因病情惡化而試圖輕生，獲救後將80萬捐贈予香港兒童癌病基金，善舉感動不少市民。他近日在社交平台上發文，透露病情惡化，開始出現肝痛、反胃、持續發燒及體力變差等情況，但仍表示自己會盡量苦中作樂，「享受沒有不適的時候」。

Gabriel近日在Instagram發文更新病情，表示癌症病情自一月尾開始惡化，感受到各種不適。他指，由於腫瘤令肝臟變大許多，因此每天都感到痛楚，不過暫時仍能靠藥物控制；同時，他亦有時常反胃甚至作嘔的情況，胃口時好時壞。此外，癌症更導致他每日發燒1至2次，體力亦明顯比之前差，加上身體不適，除了到樓下散步之外已甚少外出。

面對痛苦，Gabriel坦言不可能強迫「自己時常快樂」，只能盡力不去專注及放大痛苦，並堅強表示會盡量苦中作樂，

「在胃口較好時吃多一些，享受沒有不適的時候。」

曾為自殺「過來人」

Gabriel在2022年年先後確診胃癌及肝癌，早前他在社交平台上表示捐出80萬捐贈予香港兒童癌病基金，幫助同樣正經歷癌病的小朋友，希望他們可以化身小鬥士，鼓起勇氣戰勝癌症，

「因為自己深深感受過患癌嘅痛苦，所以明白患癌嘅小朋友比我更辛苦，而且比我更勇敢。我相信抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年，所以我決定支持佢哋。」

他曾分享抗癌過程最痛苦是化療，除了副作用外，亦會令人失去基本尊嚴，失去說話能力，他只希望世界不會再有癌症及其他疾病。他去年10月16日曾留下遺書失蹤，最後被發現在西貢一酒店房間企圖服藥自殺，最終成功被搶救。

Gabriel事後受訪指，自己亦是曾有自殺念頭的「過來人」，但強調走上絕路前仍有方法挽回，同時希望大眾可透過自己作為例子，關注更多癌症健康及精神健康。對於過去的人生，他表示自己已活得相當精彩，沒有遺憾。







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