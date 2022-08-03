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罐頭沙甸魚，很多人都由細食到大。除了因為方便，亦通常已經有調味料，打開就食得，亦不似其他罐頭魚只得魚肉，罐頭沙甸魚通常原條上有皮有骨，風味十足。

作為海鮮類，沙甸魚屬蛋白質食物，通常一小罐提供最少18至23克蛋白質。

方便又似乎都有營養，有讀者就留意到我上兩次分享炎夏即開不用煮的健康食物時候，有提到罐頭吞拿魚，但並沒有提到沙甸魚。所以留言問我是否有特別原因沙甸魚不屬於健康食物。

這位讀者真是心水清。對，的確有原因的。先要澄清，沙甸魚是健康食物；事實上，進食沙甸魚會為健康帶來最少兩個的額外益處。

#1 沙甸魚有助改善骨骼健康

相信也不用我介紹，沙甸魚內的脊骨，提供保持骨骼健康的鈣質，一般一小罐的罐頭沙甸魚，就已提供每天所需1／4鈣質。

另外，沙甸魚屬於油脂魚，亦能提供另一款對骨骼健康重要的維他命D。維他命D屬於脂肪溶性營養素，有助身體吸收鈣質。若果身體缺乏維他命D，身體就製造不夠負責吸收鈣質的荷爾蒙，因此有時候即使進食足夠高鈣食物，身體吸收所進食的鈣質能力降低。每罐沙甸魚提供約兩成每天身體所需之維他命D。

#2 沙甸魚有助保護心臟

上一段提過沙甸魚屬於油脂魚，相信大家應即時想到奧米加三。對，沒錯，一罐沙甸魚含約1,000毫克奧米加三，這已等於服用一粒高劑量的魚油丸。去年就有一項大型跨國性涉及58個國家的研究，研究人員總結，每星期進食兩次油脂性魚類（總進食量為最少175克魚，即約6安士），能大大降低高危人士之死亡率及心血管疾病復發率。

那麼多優點，為何我沒有將沙甸魚放入夏日建議健康食物名單？

因為，沙甸魚有可能引致痛風復發。

沙甸魚屬於高嘌呤食物（每份含200至300毫克嘌呤屬於高嘌呤食物），進食後會代謝為尿酸。當身體尿酸水平高的時候，會結成尿酸石而積聚於小關節（例如腳趾）當中，痛風患者復發時候通常感到極度痛楚。

每100克沙甸魚提供210毫克嘌呤，細罐裝沙甸魚大約是150克，大罐裝則是425克。視乎罐頭大細，有些人進食沙甸魚時候是一次過進食半罐至一罐，因此我不願意將沙甸魚放入恒常夏日名單。

話雖如此，痛風也視乎病情輕重，適合你個人病情的痛風飲食請諮詢醫生或註冊營養師。







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