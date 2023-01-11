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每年一月頭，很多人都希望重整飲食習慣；而這段時間，美國新聞網亦公布最佳飲食餐單排名。今年排榜首的，過去五年都在同一位置，所以我想藉此介紹這款飲食文化。即使你不覺得可以完全跟隨，或也可以挑選當中某幾樣習慣。

健康飲食確實與長壽及減低慢性疾病風險扯上關係。今年美國新聞網分析了38款飲食餐單，邀請了33位醫學及營養專業人士根據11項選擇，把當中24款餐單排名。除了評估當中的食物是否平衡、營養是否足夠、能否改善健康、能否幫助減肥之外，其他範疇亦例如食物是否容易買到、是否容易跟隨、是否能持久實行等亦被衡量。

連續六年，地中海飲食法都排名第一。地中海飲食這個名詞在90年代開始衍生。當時研究人員發現，傳統地中海區域飲食人士的慢性病發病率顯著較其他地區低。研究結果指出，這款飲食法可以降低心臟病、糖尿病、多類癌症。大量研究亦顯示地中海飲食的各種健康益處。

有時候在文章或社交網提到地中海飲食，讀者對此飲食的興趣較少。難怪，我們又非來自地中海，又怎會無端端放棄自己習慣的飲食去跟隨其他地區飲食法？其實我們不需要放棄自己的慣性飲食方式的。或者這樣想，地中海飲食法當中某幾款習慣，我們在香港有很多人一早已經是這樣食的。所以如果能夠持續這幾款飲食習慣，無論你怎樣稱呼它，你也能夠攝取當中的營養及達到健康益處。

地中海飲食法概要

每天進食的核心食物：蔬菜、水果、全穀物、乾豆類、果仁、香草、及橄欖油

每星期進食兩次：魚類／海鮮類

適量：乳製品、雞蛋、家禽類

少進食食物：精煉穀物、紅肉、添加糖

地中海飲食大致鼓勵多進食植物性食物、豆類、及健康脂肪，少進食肉類。因為餐單以原型植物食物為主，除了減低慢性疾病之外，也能促進腸道健康。

大家看到以上的食物，其實有很多食物（蔬菜、水果）我們都天天進食的，每星期也有大機會進食兩次海鮮類及魚類，對於乳製品及雞蛋也通常進食適量。

我們食得太多，可能有

精煉穀物（例如白飯、麵條等）

紅肉（豬、牛等）

添加糖（主要來自包裝飲品或特飲）

食得不夠的，可能有

全穀物（糙米、全麥意粉、藜麥等）

乾豆類

衡量一下你現在的飲食，需要的話減少進食得過多的食物，增加食得不夠的，那就可邁進接近地中海飲食法。

最佳飲食法頭五名：

1. Mediterranean Diet 地中海式飲食

2. DASH Diet 降血壓飲食

3. Flexitarian 彈性素食飲食

4. MIND Diet 腦健康飲食（集合地中海及DASH)

5. TLC Diet 降血脂飲食（美國國立衛生研究院發明的）







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