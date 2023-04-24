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一直都無病無痛，算食得好睡得好，但最近一次全身檢查，驗血報告卻顯示有貧血，這是很多女生的經歷。貧血，屬常見健康問題之一。根據世衛2017年報告指出，估計全世界1／4人口，都患有貧血。有效管理貧血症狀，就是對貧血的成因及其症狀有更多認識。今天我就分享4個我最常聽到關於貧血的誤解，讓大家對此有更深了解。

誤解一：貧血，是不夠血

實情：貧血．其實是血紅蛋白缺乏症

「貧血」這個名稱，令很多人誤會這個症狀是「不夠血」。事實上，貧血，是指身體缺乏血紅細胞當中的血紅蛋白。血紅蛋白，由豐富鐵質組成，是負責將氧氣輸往到全身。當血紅蛋白數量不足夠，就導致氧氣輸送過程緩慢或癱瘓。

誤解二：有貧血因為進食不夠鐵質

實情：缺鐵，並非唯一的原因

導致血紅蛋白數量不足夠，最常是由於缺乏鐵質引致。鐵水平低，有多個原因，包括進食不夠、月經流量多、懷孕，或其他健康因素。很多人以為，素食會導致貧血，這是一大誤解；事實上，肉食者也會患上貧血。但是，缺鐵，並非是唯一引致血紅蛋白數量不足的因由。其他原因包括：

● 缺乏葉酸

● 缺乏維他命B12

● 遺傳性血液病，例如地中海貧血

● 或其他健康因素阻礙血紅細胞生產，例如狼瘡

誤解三：女士是最高危群組

實情：幼童是最高危群組

我們身邊都可能有認識女性朋友患有長期貧血，所以很多人都以為，女士是最高危群組。根據世衛統計，女士的貧血患病率為42%，屬於高危的。但是，最高危的，並非女士，而是三歲以下幼童。根據世衛數字，超過47%的幼童都有貧血，只是大部分家長並不知情。兒童發育時期缺乏鐵質，不但影響腦部發展，也影響專注力及體力，若沒立即改善，會有長遠影響。導致幼童患有貧血的幾個可能性。包括：

● 6個月大開始進食固體食物時候，並無提供加鐵嬰兒食品的選擇。

● 在未建立行常進食高鐵食物之前，過早提供牛奶（低鐵質）為唯一的奶類飲品。

● 幼童偏食情況普遍，通常都偏向喜歡澱粉類或口感較軟滑的食物，高鐵食物並非是最喜愛食物之一。

除了幼童及女士，另一高危組別就是長者了。由於進食量減少，再加上胃部消化功能衰退，維他命B12進食量及吸收量因而減少，所以亦有機會患上貧血。

誤解四：都沒感到疲倦，一定不是貧血

實情：貧血有時沒有症狀的，有些人卻有多個症狀

對於大部分女生來說，被確診貧血時候，並沒有任何症狀，只不過是驗血報告的診斷。當然，亦有人突發感覺筋疲力盡，是她們最先察覺貧血的症狀。但是，對於幼童及長者來說，其他人很難感覺到她們有多疲倦，所以家人要留意以下其他貧血症狀：

● 經常感冒

● 脫髮

● 面色青白

● 經常投訴手腳冰冷

懷疑自己或家人有貧血情況，首先另自行服用鐵質補充劑，正如上面所說，並非所有貧血都是由於缺鐵引致的，攝取過量鐵質對身體會有負面影響的。建議先立即諮詢醫生，經驗血去診斷。







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