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一到夏天，也是粟米當造期。新鮮粟米，甜美可口。在我之前的著作及專欄文章，我也有建議用粟米去代替澱粉食物作為減醣的其中一個方法。不過，經常網上流傳，粟米是基因改造高風險食物之一。

為何會有基改粟米？

基因改造的粟米種子，是利用生物技術去改變粟米本身的基因，去抵禦除蟲劑及除草劑化學物質。換句話說，粟米種植場因此便可噴射這些化學物質，都不會殺害植物本身。研究顯示，基改粟米檢測到含有草甘膦及甲醛化合物。

別忘記粟米提取的食材及添加劑

談到粟米，我們就會想到原條粟米及爆谷，但這些食材我們並非天天進食的。其實在我們飲食當中，還有很多常用食材是提取於粟米的，而某些家庭或餐廳食肆或會長期天天選用的。例如：

● 粟米油

● 粟粉

● 糖漿

● 高果糖玉米糖漿（例如汽水及沙律醬）

有否基改就視乎粟米品種

如果粟米產品標籤「有機」或「非基因改造」，那當然可放心；但如果隻字不提的話，我們就需要去估計了。要估計是否基因改造，就要知道粟米產品所用的粟米品種。以下是三款常見粟米品種：

#1 田粟米Field corn

粟米產品：粟粉、糖漿、粟米油、高果糖玉米糖漿、食物添加劑等

基因改造？大多是

大部份粟米種植場所種植的粟米，其實是田粟米。田粟米，通常等到熟成才收割的，水份部份水份已流失，粟米粒會凹陷，顏色也較深色，所以有個別名稱為「凹粟米」。在美國，99%種植的都是這個品種。這個品種的粟米，通常是用來製作動物飼料，或轉化汽車所用原材料。部份田粟米，亦會用來製作為粟粉、糖漿、食物添加劑如maltodextrin、食物增味劑等。換句話說，除非標籤為有機，我們所用的粟粉，及從粟米提取的食物添加劑，大多數是基改的。

在香港，較難恆常找到有機粟粉，海外讀者會較容易。不想天天食用可能機改的粟粉的話，或可用另一款麵粉去代替粟粉（https://bit.ly/38VIfg0 ），兩年前就在專欄討論過此議題。

Readmore：粟粉多用基因改造粟米製、缺少營養素！有沒有替代品？

#2 甜粟米Sweet corn

粟米產品：原條粟米、冷藏粟米粒、罐頭粟米粒等

基因改造？九成不是

我們所進食的粟米，通常屬甜粟米品種。甜粟米通常未熟已收割，保存著當中的水份及糖分，顏色較淡黃色或白色。有環保組織在2018年估計，供我們食用的甜粟米，當中有一成是用基因改造種子種植的。市面大部份罐頭及冷藏粟米，都沒有特別註明是否基改；想知道是否基因改造，就要上網或跟製造商查詢。要保證認證非基因改造粟米品種，可挑選認證的「有機」或「非基因改造」產品，例如以下一款在香港超市有售的即食有機粟米粒。

#3 火石粟米 Flint corn

粟米產品：爆谷

基因改造？不是

用來製作爆谷的主要來自各種火石粟米品種，粟米粒外皮比田粟米更加堅硬，而水份亦是三款當中含量最低的，所以遇熱可爆開。也可能由於外皮最堅硬，暫時來說火石粟米不是基因改造的。

雖然爆谷粒屬非基改，但是已調味的爆谷產品所用來調味的糖漿、油、卵磷脂等，或有可能來自基因改造成份，購買時就要查核成份表，或向生產商查詢。







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