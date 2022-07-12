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俗語云：一粒荔枝三把火。每逢夏季，荔枝大造，紅色的外皮與晶瑩剔透的果肉，一半是清泉，一半是火焰，有人食完無名火起，若錯過了這個夏天，又錯過了這份鮮甜，確實令人心癢癢！想滿足口腹之欲，又不想影響健康？今期請來註冊中醫師張立彤爲大家講解食用荔枝有甚麼要注意！





荔枝一身都是寶，核和殼都有藥用價值。

荔枝一身都是寶？

荔枝唔止好味咁簡單，在中醫角度看，其實荔枝核和殼都有藥用價值。



• 荔枝果肉

性溫，味甘酸，入心、脾、肝經；具有補脾益肝、理氣補血、滋潤養血、補心安神、補腦強身，開胃益脾，有促進食欲的功效。《本草經疏》：「鮮時味極甘美，多津液，故能止渴，甘溫益血，助榮氣，故能益人顏色」。現代研究表示，荔枝果肉含豐富的蔗糖、葡萄糖，尚含蛋白質、脂肪、維他命、葉酸、檸檬酸、果膠和磷、鐵等。





• 荔枝核

性溫、味甘澀，入肝腎經，具散寒去濕，理氣散結功效，專去寒散滯，能行血氣；臨床常用於治療腹脘痛、睪丸腫痛、婦女血氣瘀滯疼痛及疝氣等。荔枝核要配合其他中藥使用，是中醫師組方時用。

• 荔枝殼

性寒味苦，入心經，具有除濕止痢，止血作用，主治痢疾、血崩、濕疹等。

多食易上火！哪些人宜少吃？

荔枝雖然美味又有益，但過量進食小心得「荔枝病」！近期荔枝大造，又平又靚，即使非熱性體質的人亦會不知不覺多吃。荔枝病又叫「低血糖急性腦炎綜合症」，連日過量吃荔枝，輕則出現噁心、頭暈、出汗、四肢無力的症狀；重則影響體內糖代謝紊亂。所以，切忌空腹進食荔枝。另外，荔枝是一種高果糖食物，多食則發熱，以下人士不宜多吃：



• 陰虛火旺；

• 感冒或便秘實熱症；

• 糖尿病患者；

• 幼兒

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