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年輕時候，身體製造骨骼細胞速度快過分解，所以能夠增加骨質密度。相反隨著年紀增加，骨質密度流失會快過製造率，這個情況男女都會發生。對於骨骼健康，飲食非常重要。但對於這個範疇，大部分人都注重鈣質含量高的乳製品，有時候會忽略了其他食物。別誤會，鈣質是重要的，但骨骼健康並非全靠鈣質。所以今天就分享透過三個類別的飲品去減少骨骼細胞的流失。





（圖片由作者提供）

類別一：高蛋白乳製品或加鈣植物奶

乳製品及加鈣植物奶一向都是保護骨骼健康之首選，亦是此三個類別之中最有機會能夠每天飲用，所以我將這個類別排第一位。要高鈣又要高蛋白的，就建議以下：

牛奶

天然乳酪飲品

克菲爾kefir

加鈣豆奶（其他植物奶通常含鈣份量都低過豆奶）

攝取足夠蛋白質對維護骨骼健康十分重要，事實上，約一半的骨骼由蛋白質製造而成。另外，攝取足夠蛋白質能夠維持肌肉，輔助日常行動減少骨骼勞損。所以如果飲品高鈣同時又高蛋白，就一舉兩得了。

類別二：用深綠葉菜製作果昔Smoothie

深色綠葉菜往往是維他命K含量最高的一種食物。研究顯示，維他命K經過兩個途徑保護骨骼健康。首先，維他命K有效阻止過多破骨細胞的形成。破骨細胞，就是負責令骨質流損礦物質，這個程序名叫骨骼脫礦。另一個途徑，就是維他命K亦參與羧化過程；骨骼中的骨鈣素是需要維他命K通過羧化過程才能達到增新鈣質及減少流失的功效。研究顯示，當骨鈣素被羧化率低，骨折的機會風險較高。換句話說，維他命K與骨質密度及骨折風險扯上關係。

製作果昔是最有效增加進食自己不喜歡的蔬菜。維他命K含量最高的常見5款食物包括：

羽衣甘藍

菠菜

紅菜頭葉

椰菜仔

西蘭花

以下這個食譜，希望能激發你的靈感。

食譜短片：





類別三：西梅汁

西梅乾並非傳統高鈣食物，它之所以能護骨，在於含豐富維他命K，半杯已能供給每日所需的65%。研究員亦發現，西梅乾含有的多酚萃取物，作用猶如抗氧化劑，對一種骨骼細胞，名為破骨細胞，起到減少炎症作用。早前研究發現每天進食6至12粒西梅乾有助減少骨質流失；六至12粒西梅乾，大約是半杯西梅汁。

特別注意：糖尿病患者未必適合每天都飲用半杯西梅汁，請諮詢認識你病情的註冊營養師。





（圖片由作者提供）

市面西梅汁產品都有多選擇，不過有些卻含添加劑。可以考慮以上美國加州出品的無添加有機西梅汁。





（圖片由作者提供）

另外，也有加鈣西梅汁的，每杯提供約200毫克鈣質。

注意：此品牌有多款西梅汁，認住粉紅色蓋。







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