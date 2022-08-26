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本港確診個案回升，部分長者或因感疲累、胃口欠佳便「疑神疑鬼」，擔心確診。惟中、西醫認為，胃口不佳成因眾多，難以此斷定是否染疫。有專科醫生指，身體不適、發炎或心理因素，都可影響食慾；中醫師則指，天氣濕熱、飲食不當或脾胃虛弱，亦可致食慾不振；惟同時出現其他症狀如疲累、乾咳、眼睛發黃等，則可能是肝臟出問題，宜及早求醫。

腸胃科專科醫生黃子群

腸胃科專科醫生黃子群解釋，人腦內的下丘腦（Hypothalamus）會接收腦部和身體不同部位的信息，以控制可影響食慾的分泌物，只要不受外來因素影響，它便會分泌物質「指示」人體出現食慾，但下丘腦易受干擾，如情緒、不同部位的疼痛或發炎等都能影響分泌。

胃口改變原因多 情緒有影響

他坦言，胃口改變原因甚多，如身體不適、發炎或患病，又或心理因素如心情不佳、抑鬱等，可能都是成因；惟醫學界沒有硬性定義何為「沒胃口」，更不能以胃口改變判斷是否感染新冠病毒，「有些人（感染後）完全沒徵狀，因此以胃口判斷不是很可靠。」

註冊中醫師劉芷寧

註冊中醫劉芷寧則表示，天氣濕熱、飲食不當或脾胃虛弱等情況，均可導致消化不良和食慾不振。她解釋，由於脾主消化和吸收、且有運化水濕的功能，「喜燥惡濕」卻是脾臟的生理特性之一，如體內濕氣過多，會令脾臟運作失常，容易引起水液內停，繼而影響胃口。

此外「多思傷脾」，如思慮過多、情緒不佳，就會損傷脾氣，尤其是長者較缺乏運動，加上疫情下活動及社交減少，易致情緒抑鬱而令胃口大減。

她說，長者隨年紀增長，味蕾會退化，對食物香味的敏感度下降，加上咀嚼吞嚥功能轉差、胃腸蠕動變慢等，亦會影響食慾。她續稱，如食慾不振持續長時間，並出現身體疲累、貧血、乾咳等情況須注意，因食慾不振或是內臟器官患病或老化的警號，「造成食慾不振的一大原因是肝炎、肝硬化、肝癌等肝臟疾病，如皮膚、眼睛出現發黃等症狀更不能輕視，要盡快求醫。」

伴隨疲累眼睛發黃 恐患肝病

對於如何改善胃口，她提醒平日起居應保持規律，建議飯前半小時飲一杯陳皮茶刺激食慾，飯後半小時散步20分鐘，期間可持續揉肚子，藉此促進胃腸血液循環和胃液分泌，增強胃腸消化功能。

黃子群則建議，平日要維持均衡飲食，如有不適應求醫找出病因，若身體無病痛，便多做運動、保持心境樂觀。











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