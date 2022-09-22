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「可可及黑朱古力有助維持大腦功能」，這是近5至10年研究報告得出的結果；大部分的健康益處，都歸功於可可中的強力抗氧化多酚黃烷醇。所以美國研究人員就想設計一個臨床試驗，研究從可可提取出來的精華如何保護長者的認知功能。一項設計周全的臨床實驗，就需要有對比。所以除了與不進食可可精華一組對比之外，研究人員亦想跟服用綜合維他命補充劑的一組直接正面交鋒。



這個研究終於上周刊登了，是屬於第一個大規模、長期隨機對照試驗的研究，目的是在檢驗可可精華及綜合維他命對年長人士整體認知功能之影響。這個團隊之前已經分析了可可精華與心血管益處的結果，所以研究人員亦推測可可精華能對認知能力與大腦健康同樣有益處。



最後，結果卻出人意表。



（圖片由作者提供）



最新研究：綜合維他命補充劑比可可精華更有效鞏固認知能力



這個追蹤了三年的研究有超過2,200位65歲以上人士參加。他們被分為三組：

服用可可精華組（每天500毫克可可黃烷醇）

服用綜合維他命組（每天一粒普通多種維他命）

服用安慰劑



結果顯示，跟安慰劑組別相比，可可精華素對整體認知並無特別益處或壞處。然而，與安慰劑相比，每天服用一粒綜合維他命確實對整體認知有顯著益處。而當中的益處，於患有心血管疾病病史的參與者中最為明顯。



此研究發現每天服用綜合維他命三年，可以改善整體認知（定向及注意力、記憶力、語言流利度、語言及視覺空間能力），亦能改善情景記憶、及執行能力（包括工作記憶、靈活思維、及自我控制）。簡單而言，研究人員發現，僅僅連續三年每天服用一粒多種維他命，不但鞏固，更能顯著改善大腦功能。



應每天服用綜合維他命嗎？



理論上，進食一份營養均衡的餐單，是不需服用綜合維他命補充劑的。但事實上，很多人都進食不夠不同類型的蔬菜、不夠水果、不夠全穀物食物、不夠豆類、果仁及種籽。最理想的方法，是先改善飲食，而綜合維他命則可填補缺口。



既然此研究找到綜合維他命對改善大腦功能有幫助，所以建議若患有記憶力衰退或其他認知疾病，可每天增服一粒綜合維他命補充劑。



注意：綜合營養補充劑配方是根據性別及年齡所需的，所以選擇時候要選對配方。











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