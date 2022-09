收藏文章

不少新冠肺炎康復者前來求醫時都不約而同地提到脫髮的問題, 這種脫髮一般是廣泛性的,整個頭部都整體地增加掉髮,跟斑禿(又稱「鬼剃頭」)或荷爾蒙性脫髮所呈現的脫髮不一樣。一般來說, 脫髮問題可以與基因、年紀、壓力、 營養失衡(例如缺鐵性貧血),荷爾蒙失調如甲狀腺功能失調或男性荷爾蒙過多等有關。

新冠肺炎後脫髮有多常見?

多項國際研究都指出脫髮是其中一種新冠肺炎的後遺症。1-2根據研究指出,新冠肺炎後的脫髮一般在新冠肺炎後兩至五個月發生。3 大部分的新冠後遺症脫髮都屬於休止期脫髮(Telogen effluvium),屬於非疤痕性掉髮的一種。跟據一份刊登於《刺血針呼吸醫學》(Lancet Respiratory Medicine)的研究指出,約2成患者在新冠肺炎康復後受到脫髮問題困擾。

甚麼是「休止期脫髮」?

一根頭髮的生命週期有生長期(anagen phase)、衰退期(catagen phase)及休止期(telogen phase),正常人有85%至90%的毛髮處於活躍的生長期,可以生長長達6至7年。在休止期脫髮的患者中,大部分頭髮提早進入休止期,短時間內大量頭髮脫落導致髮量變得稀疏。 其他常見的休止期脫髮成因包括產後脫髮、各種疾病和藥物、外傷、心理和工作壓力等。

不少患者向我表示,脫髮除了引起外觀的變化、對心理的負面影響也十分大的。有本來外向善談的20多歲女生變得鬱鬱寡歡、終日留在家中;有熱愛籃球的中年男士因不想友人看見他掉髮的樣子,也選擇遠離籃球場。

新冠肺炎後脫髮的治療方向

休止期脫髮掉髮的嚴重程度和持續時間長短因人而異, 主要取決於當初誘因的嚴重程度。絕大部分的休止期落髮在一年內會自行回到生長期。建議患者可以調整好生活作息與規律, 保持充足睡眠和心境開朗,遠離煙酒、建立健康均衡飲食。患者也可以適量補充營養素包括鐵質、omega-3脂肪酸、蛋白質和B族維生素,都可幫助促進頭髮生長和健康。也有些患者經過一段時間的觀察後髮量還是沒有回到從前正常般,就可以考慮其他治療方案, 包括外塗的生髮水、分段式激光治療、 頭皮注射等等。

Reference

陳婉晴醫生

香港大學內外全科醫學士、卡迪夫大學實用皮膚學碩士、卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑、香港家庭醫學院院士、澳洲皇家全科醫學院院士、香港中文大學內科醫學文憑







