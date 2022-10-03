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「待到重陽日，還來就菊花」，又到一年重陽時。秋風起，菊花香。在外國或台灣現時有很多人用花入膳入茶，而香港人喜好食花者不多，但不能不識菊花。秋風乾燥，又是上呼吸道疾病的高發季節，遇上喉痛「熱氣」之時，泡一杯菊花茶，可在風熱初起，病勢未深入之際，以花代藥。

古時有淘淵明採菊東籬下，其實民間早於唐代已有菊花泡茶飲的風氣，秋日食菊比賞菊更普遍。相傳慈禧的眾多長壽秘方中，有菊花延齡膏一方，只有鮮菊花瓣一味，用水熬透，煉蜜收膏。菊花的清熱功效已是家喻戶曉，被《神農本草經》列為上品，久服可使人輕身，延年益壽。

平肝明目、清熱解毒

據註冊中醫師張立彤所講，中醫藥學認爲菊花味甘、苦，性微寒；入肺、肝二經，主要作用是疏風除熱，清肝明目，根據產區和種類不同，功效亦有所不同。菊花為菊科植物的乾燥頭狀花序，主產於浙江、安徽等地，按產地和加工方法不同，又分為亳菊、滁菊、貢菊、杭菊等；由因品種顏色不同，分黃菊花和白菊花爲常用。菊花的傳統三大功效：疏風清熱、平肝明目和清熱解毒。臨床上，菊花入藥用途很多，多視乎不同病況，配伍後使用，效果良好。

菊花VS野菊花





日常泡茶應選用杭菊或貢菊（圖左）；

右為苦寒的野菊花，長期服用會傷脾胃陽氣。

由於巿面菊花種類眾多，很多人甚至誤認野菊花爲菊花。一般而言，日常泡茶應選用杭菊或貢菊。古人素有「真菊延齡，野菊泄人」之說。在藥理學上，野菊花與菊花皆有消炎抗菌、降壓降脂等作用。然而，菊花既是中藥，也能當保健品食用；但野菊花性苦寒，長期服用或用量過大時，會傷及脾胃陽氣，脾胃虛寒者及孕婦都不宜食用。

秋季菊花食療推介

1. 菊花決明茶

材料：杭菊10克、山楂片15克、決明子15克、杞子3克

做法：所有材料洗淨，加適量清水，大火煲滾轉文火計煲20分鐘，可根據個人喜好，加適量冰糖。

功效：疏風清熱，潤腸降脂，明目

2. 菊花銀耳露

材料：杭菊15克、鮮百合20克、銀耳1至2個、杞子3克、蓮子20克、紅棗4粒、無花果4粒、冰糖適量

做法：銀耳預先浸發，剪碎；所有材料洗淨；加適量清水，大火煲滾轉文火計煲50分鐘，加適量冰糖

功效：滋陰潤肺，清熱安神，養顏

3. 菊花烏雞湯

材料：杭菊15克、杞子6克、熟地黃20克、香菇8至10隻、乾蟲草花15克、烏雞半隻、紅棗4粒、紹興酒2匙、生薑3片

做法：蟲草花及香菇洗淨，用溫水浸泡；烏雞洗淨去頭尾斬件汆水；所有材料洗淨；加適量清水，放入瓦煲，大火煲滾改用慢火煲1.5小時，加鹽調味即可

功效：補益肝腎

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。







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