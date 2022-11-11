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農曆已立冬，天氣轉涼，有專科醫生表示，近來因濕疹復發的求診個案增近20%，出現紅、癢、乾燥及脫皮情況，提醒水油不平衡可誘發皮膚問題，切勿過度清潔，及慎用護膚品。有中醫師指，現時濕度降，易出現秋燥問題，包括乾咳、咽乾鼻燥、皮膚乾燥及瘙癢。如不幸確診新冠肺炎，會加劇陰虛患者的秋燥問題，建議可飲蜂蜜水紓緩，亦可多吃滋潤食物如雪梨、百合等。

皮膚科專科醫生林嘉雯

皮膚科專科醫生林嘉雯解釋，皮膚會分泌油脂及天然的保濕因子，作為保護屏障。而油脂的分泌量受多個因素影響，包括天氣、溫度、濕度、年齡、基因等。當天氣轉冷及濕度下降，皮膚水分容易蒸發，皮脂腺分泌亦會減少，當皮膚屏障功能減弱時，一旦遇到外界刺激，如致敏原、壓力、情緒問題等，便會誘發濕疹、皮膚敏感，近來因濕疹求診人士亦增10%至20%。

濕疹求診人士增一兩成

醫生提醒，沒有一款護膚品可適用於所有肌膚上，提醒每人需根據個人膚質選擇護膚品。

不少人會在轉季時加强保濕，她表示，並沒有一款護膚品可適用於所有肌膚上，提醒每人需根據個人膚質選擇護膚品，直言不少人因過度或用錯護膚品而引發皮膚問題，甚至嚴重缺水；而油性肌膚人士，亦可同時出現乾燥問題，主要因過度清潔，致水油不平衡。她提醒，不是每人都需要保濕，尤其是油性及中性肌膚，而混合性肌膚則要在不同皮膚區域，使用不用護膚品。

註冊中醫師何慧欣

註冊中醫師何慧欣表示，「燥」是秋冬天的主氣，與肺氣相應，「燥邪」容易侵襲人體的肺部，出現乾咳、少痰、薄痰、咽乾鼻燥、大便乾結等症狀；而肺主皮毛，秋燥亦會引起皮膚乾燥、痕癢等問題。何續說，近日因秋燥問題求診的患者明顯增加，較平日多約50%，患者主要是無痰乾咳、皮膚乾燥及瘙癢，尤其是陰虛體質人士，秋燥症狀更明顯，例如出現易口乾舌燥、大便乾燥、身熱、眼睛乾澀、眩暈耳鳴、失眠等症狀。

秋燥新冠夾擊 症狀更強烈

近來新冠肺炎確診人數維持在4位數，她說一旦確診又遇上秋燥症狀，陰虛體質人士的症狀會更强烈，包括鼻腔及咽喉乾燥、喉嚨痛及痕癢不適、乾咳、大便乾結，建議可飲用小量蜂蜜水，紓緩咽喉乾燥不適，亦有助潤肺止咳、潤腸通便。

另外，秋燥可多吃甘潤食物，尤其是白色食物可入肺經，有滋陰、養肺、潤膚功效，包括雪梨、麥冬、甜杏仁、百合、雪耳等。







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