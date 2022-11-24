收藏文章

無論是否有關節炎，天氣一冷或翻風，某些人關節，尤其是起床時候會感覺痛或僵硬。有研究顯示，抗炎飲食對改善關節痛確實有效。事實上，美國關節炎總會建議關節炎患者進食地中海式飲食去減少發炎症狀。今天就讓我分享4款你可天天進食的超級食物，去減少因寒冷而導致的關節痛。

注意：本文章是討論關節痛，並非痛風。

（圖片由作者提供）



1.高脂魚

定時進食高脂魚類，有助管理關節痛。研究顯示，魚類中的奧米加3有助減低炎症。2018年在一個涉及176名患有輕度關節炎志願者參加的研究，結果發現，每星期進食兩次海鮮魚類的一群，類風濕關節炎疾病症狀及嚴重度有明顯降低。事實上， 2020年一項審視了之前刊登的17項研究也指出，奧米加3補充劑或魚油丸有效減低關節痛及早上起床關節僵硬。你們可能都留意到，外國的研究經常說每星期兩份；一份是大約煮熟後3安士，約3/4杯。西餐通常是食魚扒，一星期兩份即是大約每星期進食6安士。以我們一餐有幾味餸的習慣來說，我們只要每天進食大約1安士多就可以（即約1/4杯）。



高脂魚例子：三文魚、鯖魚、吞拿魚、青口、沙甸魚等



2. 十字花科蔬菜

十字花科這個蔬菜家族蘊含維他命A、維他命C、維他命K、鎂、鉀、鈣及其他物質，能有效減低炎症及癌症風險。這個家族的蔬菜含有一種獨特蘿蔔硫素營養素，能有效阻止骨關節炎、減慢炎症反應及軟骨勞損。

十字花科蔬菜例子：羽衣甘藍、西蘭花、菠菜、椰菜、椰菜花、椰菜仔、芥蘭、菜心等

3. 橄欖油

當然我不是建議你去飲油，我列出橄欖油，是建議家中用橄欖油為常用煮食油。文章開段亦提過，地中海式飲食有效減低炎症。 2018年就有一項研究發現，特級初榨橄欖油含有多款獨特抗炎物質，有效降低炎症及心血管疾病風險。早於2014年澳洲已有研究人員發現，橄欖油當中含有一款多酚營養素名為油橄欖（oleocanthal），有消炎及止痛功效作用，可減輕度疼痛。也許你以前也聽過，特級初榨橄欖油不適合高溫煎炒。這是以前的建議了。近期的研究，已證實特級初榨橄欖油可用於煎炒，其煙點是攝氏207度（https://bit.ly/3U49s4y ），所以可放心去用。

4. 薑黃粉

說到止痛抗炎，怎可能忘記薑黃粉？這款原本作為調味料的食物，近10年的研究陸續找出其藥用功效。當中的多酚薑黃素，抗炎抗氧化指數極高。2016年就有一項研究審視8項之前刊登的研究，分析數據後總括每天進食1,000毫克薑黃素，或可減低關節痛。每天可用薑黃粉跟生薑一起炒菜，或製作東南亞菜式時添加薑黃粉，也可用薑黃粉即沖劑，於早餐或午餐製作薑黃茶作補充。











（圖片由作者提供）











加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇