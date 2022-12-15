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踏入12月，又是派對高峰期，公司及客戶派對、老朋友聚會、家庭聚會等等都是大吃大喝的時間，而酒精，也是常見飲品之一。今天我們就討論關於酒精的一條常見問題：酒精是否高碳食物？

（圖片由作者提供）

多款酒精飲品都含有碳水化合物

的確，某些酒精飲品含有碳水化合物的，就以啤酒為例，釀酒過程所需的穀物，例如大麥和小麥，本身都是高碳食物。再加上，一些啤酒品牌也添加了糖漿，這也增加飲品的碳含量。就以一份12安士的普通啤酒為例，每份12安士提供約11至12克碳水化合物。

至於cocktail酒精飲品，通常也會添加了糖漿、果汁，或其他混合物，所以糖份及碳含量會更高，例如pina colada椰林飄香，每份就已含有32克碳水化合物。

但是，亦有酒精的碳含量屬於低的，就例如vodka伏特加或gin杜松子酒，兩者都含零碳。

以下是六款較低碳含量的酒精飲品：

雖然低碳但非低卡

事實上，酒精是第二高熱量密度的養分，每克提供7卡路里，僅次於脂肪（每克提供9卡）。每份啤酒提供約153卡熱量，即使是0碳的伏特克，也提供約115卡（94 proof）。10年前一項美國研究結果公布指出，每天飲兩杯酒精飲品的女士，相比完全不飲酒的一群，其增磅發胖風險截然增加。

所以，即使有低碳及零碳的酒精飲品，也未必適合減肥人士。再者，酒精並非只注重碳含量，還有其他健康範疇需要審視，下星期本專欄繼續討論。







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