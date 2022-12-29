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世界衛生組織最近表示，一半的精神健康問題個案，其實在14歲時已出現；75%精神健康問題個案，已在24歲時出現。這個數字很驚人！預防及治療精神問題是較為長期的過程，因此許多科學研究，都想找出飲食習慣可否幫助紓緩症狀。

（圖片由作者提供）

香港 2017年就有一項統計顯示，超過5成中學生出現抑鬱症狀、25%顯示高度焦慮；接近7成大學生出現抑鬱症狀、超過5成正面對焦慮症。

能夠參加科學研究的年輕人，已成年的大學生適合不過。上月公布的一項澳洲研究結果，就是想找出簡單且容易執行的飲食習慣，去改善整體健康感覺。研究人員特別想探討進食核桃與大學生的精神健康的關係；研究人員除了專注研究精神健康指數，亦同時想找出核桃與腸道菌群當中的關係。

最新研究：核桃或有助減低考試壓力、改善精神健康

60位年齡介乎18至35歲的澳洲大學生，經隨機選出而被編入治療組及對照組，為期16星期。此16星期分開三段時間進行：開學初期、大考時段，及大考後兩星期。

治療組每天被分配一份約兩安士（即56克）的核桃，每天食用，而對朝早就在此時段避免進食任何堅果或高脂魚類。

結果顯示，學業壓力對學生的精神健康有負面影響；參加者表示壓力及抑鬱症狀水平增加，特別是大考期間。但是，吃核桃的一組，似乎對學業壓力及精神健康的一些負面影響產生了保護作用。特別是，每天食用核桃，可防止精神健康相關及壓力抑鬱分數惡化。換句話說，進食核桃期間，所感受的壓力及引致的精神健康感覺維持平穩。

另外研究結果亦發現，每天食用核桃，會增加體內總蛋白質及白蛋白水平，這個改變可能有助防止學業壓力對代謝生物標誌物的負面影響。再者，結果亦發現，每天食用核桃可降低α-澱粉酶（被視為壓力標誌）水平，進一步證明核桃可抵禦壓力的影響。

壓力減少腸道菌群菌種數量

寫了這麼多數據，終於來到戲肉。這個研究亦想找出，壓力與腸道菌群及飲食當中的微妙關係，這亦是我很想認識更多的題目之一。結果發現，學業壓力降低了腸道菌群菌種，而每天進食核桃，減輕了壓力對腸道健康的負面影響。

（圖片由作者提供）

兩安士即是多少？

兩安士58克

=約半杯核桃

=約24至28粒（通常核桃是分開一半的，這裏是指24件半粒）

= 350卡／13.7克蛋白質／5.4克碳水化合物／3.9克膳食纖維／33.6克脂肪







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