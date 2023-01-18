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「陳醫師，如果中了新冠怎麼辦？」Flora問。

「應該立即找自己的家庭中醫師，因為他最熟悉自己的體質。一般而言，頭三天情況較急，常伴有發熱，所以要立即找醫師。若等兩三天，病情又會變了。」我說。

「可是確診來不了診所呢。」Flora說。

「現在大部分醫師都提供遙距診症，幫助隔離中的病者。」我說。

「其實在中醫角度，新冠是甚麼？有甚麼預防方法？」Flora問。

「由去年二至三月疫情大爆發，不少病人求診中醫，也體驗了中醫治急病，效果快，療效好。中醫強調辨證論治，新冠感染的症狀包括怕冷、發熱、周身體痛，又有呼吸道症狀如咳嗽、鼻塞流涕，又或有腸胃症狀如嘔吐、腹痛腹瀉、胃口欠佳等。這些可以歸納為外感風寒、內傷於濕。大致治療方向為解表化濕。當然，每個人體質不一，醫師會因為患者實際病情而處方用藥。」我說。

「臨近歲晚，疫情反覆，若然不幸中招了，可能醫師也在放假呢。」Flora擔心道。

「建議家中常備陳皮、檸檬和生薑，就是這次介紹的感冒特飲。陳皮性溫，味辛、苦，入歸脾、肺經，有理氣健脾、燥濕化痰的功效。檸檬性平，味酸、甘，入肝、胃經，能生津、止渴、去暑和安胎。生薑性溫，味辛，入肺、脾、胃經，能發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳。只要懷疑感冒，覺得有點不妥也可飲用。」我說。

「聽說很多中招朋友也說咽痛如刀割。可以喝生薑嗎？」Flora問。

「一般感冒初起以表證為主，即怕冷、發熱，新冠亦然。痛為不通，咽喉不適不一定熱氣，感受風寒後也可咽喉腫痛。可以再加些天然蔗糖，既有補血、破瘀、緩中、散寒等功效，又有滋潤作用，能紓緩咽痛。」我說。

「太好了，立即買材料，有備無患。」Flora放心道。

「有時初有症狀，快測還是陰性，又或最終沒有確診，一般感冒的患者也可服用。當然，這款感冒特飲都是爭取時間，紓緩一下，不能取代醫師診治。大家可以諮詢醫師，因應體質，處方中藥看門口。

如有不適，除了這款感冒特飲外，最好吃白粥和熱敷腹部。白粥容易消化，粳米又能養脾胃。吃粥後熱敷腹部，身體容易微微出汗排寒。注意休息，加速痊癒。

新一年祝大家身體健康。」我說。

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