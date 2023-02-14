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處身在商機滿滿的社會裏，根本不需要伴侶的提醒，廣告由電視箱，轉移到網絡平台；禮品專櫃由商場，跳出來到了廣場上的攤位。管你沒有沒伴侶，巧克力、首飾，以至時裝，過年以後，廣告打過不停，時刻的提醒你和我，Valentine's Day 即將要到來了，要好好預備禮物了。

花店的老闆，深夜中努力的備貨，加班包裝各式美麗的玫瑰花束。蛋糕老店，老闆和員工手停不下來的，賣力的應付排山倒海的訂單，製造一個個精緻美味的朱古力蛋糕。然後，2023年2月14日，疫情紓緩後的第一個情人節，辦公室大樓花束海重現，女同事們走到接待處收花一個接著一個。

路人擦身而過的女生們，抱著花束甜笑的走過。走在餐廳門前，菜單上善意提醒是日只提供浪漫燭光晚餐。隻身走去超商，收銀枱前的店員示意今天二人同行更有優惠。2月14日，有沒有伴侶，走在路上，吃在餐廳裏，總是被成雙成對的氣氛所包圍，彷彿連呼吸的空氣也是甜蜜的。

甜蜜的日子，一年365日，就此一天，竟然讓我們彼此（在專欄）遇上，那麼，一起來，好好擁抱情人，好好擁抱情人節吧。祝我們，情人節快樂幸福。

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