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咖啡，從以前認為不應多飲的一款飲品，現已被視為超級食物。這個改變，從10年前開始。2013年一項大規模回顧性研究，審視了36項之前刊登的科學研究，涉及超過120萬人的數據。結果顯示，每天喝三至五杯咖啡的人，相比飲較少咖啡人士，患上心血管疾病的風險顯著降低。研究亦指出，飲這個分量的咖啡，並不增加心血管疾病風險。

既然不增加心血管疾病，但經常都有人說，高血壓就不要飲咖啡了。究竟，這個說法對嗎？

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最新研究：咖啡飲用者血壓相對較低

剛剛上月公布的一項意大利研究，分析了超過1,500名來自意大利北部人士的數據。數據包括咖啡習慣、血壓水平、及其他與心血管健康有關的指標。結果發現飲兩杯咖啡人士，相比完全不飲咖啡人士，上壓平均降五點。飲更多者，效果更加顯著。數據指出，每天飲用三杯咖啡以上人士，上壓水平平均降低九點。

這個結果，與近期四項類似的研究分析相同，增加了咖啡飲用量與降低血壓關係的證據。

為何有人說高血壓不要飲咖啡

這個說法，有可能來自於咖啡當中的咖啡因，通過刺激交感神經系統引致暫時性的血壓上升。然而，長遠來說，咖啡的其他營養素會經多重系統，導致血壓下降。研究人員估計，咖啡中的類黃酮抗氧化物，有效促進一氧化碳的產生，導致血管壁擴張，從而舒緩血壓。另外的，礦物質營養素例如鉀、鎂等，有助防止氧化的破壞，有抗炎功效，亦有助降低血壓。

那麼，究竟可否飲咖啡？

回答這個問題之前，或者總括兩個要點：

1. 大型研究指出咖啡飲用者，尤其飲最少三杯或以上，其心血管疾病風險相比不飲咖啡者為低。再者，飲用咖啡不會增加心血管疾病風險。

2. 最新意大利研究指出，咖啡飲用者之上壓水平，相比不飲咖啡者為低。

注意，以上的研究是分析健康人士數據，並不是高血壓患者數據。雖然研究結果顯示，咖啡並不增加血壓，也不增加心血管疾病風險，但暫時我們不知道這個結果對於已患有高血壓患者是否一樣。以暫時的數據來看，我們不知道對於高血壓患者，咖啡會否如健康人士一樣幫助到降血壓，但我們知道的是咖啡不會令情況惡化。因此，研究人員建議，一向有飲用咖啡人士，不需要因患上高血壓而去「戒」咖啡。

但如果一向沒有飲用咖啡的習慣，就不要特別試飲咖啡了；飲食餐單中有其他飲品都有助降低血壓的，包括紅菜頭汁、綠茶、及洛神花茶。







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