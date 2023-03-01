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「陳醫師，請問這是水腫嗎？」Ruby問。

「讓我檢查一下吧。」我一邊說，一邊按一下Ruby的皮膚。

「怎麼辦？」Ruby心急問。

「一般我們檢查水腫，皮膚按壓後能否立刻回彈，如果按壓後皮膚下陷則屬水腫。這樣看來，最多說輕微水腫而已。不用太擔心呢。」我說。

「昨天到美容院，美容師幫我按摩時說我小腿水腫。」Ruby說。

「大便如何？很疲倦嗎？」我問。

「大便有點爛呢。肚子好像有水在動，咕咕響。至於精神，常常都覺疲倦，就算睡醒也不覺得精神。」Ruby說。

「這是典型脾虛症狀。脾主運化，食物通過胃收納後，脾把食物中精微部分化為人體有用的氣、血和津液。再由其他臟腑通過經絡分布到身體不同地方。氣有很多作用，其一為推動，氣能促進血的生成及循環，以及津液的代謝。氣又有溫煦作用，氣為身體提供溫暖，保持了人體體溫。

我們覺得疲倦，就是氣虛，即氣不足的表現。氣不足，不能推動身體有效運作，所以覺得疲倦乏力，不想動。氣能推動血和津液運行，氣不足，水液流通慢，則成痰濕。濕重的人會覺得重墜，水腫等。腹部有痰濕，則會有腸鳴聲，甚至腹痛和腹瀉。」我說。

「對對！正是我的情況。嚴重嗎？」Ruby急問。

「不用擔心，可以先從飲食和作息入手。飲食方面要留意不要吃喝生冷，以免傷害脾胃。多吃新鮮有益和健脾袪濕的食物，如紅豆和核桃。紅豆性平，味甘、酸，入心、小腸經，有滋補強壯、健脾養胃、利水除濕、清熱解毒、通乳汁和補血之功效。核桃性溫，味甘，入腎、肺經，有補腎固精，溫肺定喘，潤腸，治腎虛喘嗽，腰痛腳弱，陽痿，遺精，小便頻數，石淋，大便燥結的功用。

氣血要足當然要睡得好。晚上十一時前入睡最佳，食物可選百合，有助眠作用。百合性微寒，味甘，入肺、心經，能養陰潤肺止咳，清心安神。

這些材料可以煲成時令湯水，健脾袪濕又安神。」我說。

「謝謝你。立即煲靚湯。」Ruby笑說。

「現在天氣不是太熱，是行山的好季節，多走動，幫助氣血運行啊。」我提醒。

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