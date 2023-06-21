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「端午節到了，又是吃糭的時候。」Mable說。

「今天夏至開始了，才到端午。夏至是一年中陽氣釋放最旺的時節，夏至日是日照最長的一天，這天過後，白天時間慢慢減少。雖然這樣，夏至後的一段時間內氣溫仍繼續升高，還有小暑大暑，才是一年最熱的時候。

「今年夏天，似乎比往年炎熱，而且連連下雨，我們應如何好好過日子？你當然不建議開冷氣。」Mable問。

「春生、夏長、秋收、冬藏，這是一年四季的自然規律。夏天的植物生長最茂盛，開始開花結果。這時又有很多時令水果如茘枝、芒果、龍眼等。可見萬物都把能量釋放出來了。

我們人生活在大自然，不會例外，能量也處於呈現釋放的狀態。例如在街上逛一會已經出汗了。能量在外，內裏相對少一點，我們說中虛，所以脾胃的消化力不及冬天，夏天沒冬天那麼能吃。

順應自然，才能健康，首先夏天要出汗。我們要釋放一下能量，所以要出一點汗，使身體裏鬱藏的寒氣排出來，這是冬病夏治。」我說。

「天熱應讓喝涼茶嗎？」Mable問。

「以前香港很熱，沒有空調，喝點涼茶無問題。現在香港的夏天甚至比冬天還冷，清哪裏的熱？剛才提到我們的脾胃功能在夏天相對弱一點，如果喝清熱飲品，再開冷氣，身體內裏變得更虛弱，很容易腹痛腹瀉。所以現吃東西反而要溫。

夏天也會下雨，飲食上也要健脾袪濕。我們可以吃節瓜，煲瓜湯。節瓜能生津，止渴，解暑濕，健脾胃，通利大小便。健脾胃可選淮山和黃豆。黃豆健脾益氣，脾胃強了，容易適應天氣變化。下雨天也不會那麼鬱悶。淮山補脾肺腎，可以加上合桃，補腎固精，加強補腎作用。這些材料可以煲雞湯，作為時令湯水。雞的功用十分廣泛，能溫中益氣、補精添髓、強筋健骨。」我說。

「如果晚上真的很熱，怎麼辦？」Mable問。

「高樓林立，室內空氣不流通，也不通風，如果太熱，開冷氣也是折衷方法。睡得好也是十分重要。只好在白天多出汗，把寒氣排走。還有開冷氣不要太冷，感到舒適則可。」我說。

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