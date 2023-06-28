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「一上街就大汗淋漓了。」Christine說。

「夏至到了，理應這樣。夏至和冬至是一年之中非常重要的日子。夏至日為日照最長的一天，自然界陽氣到達頂峰的日子。過了這天，日照時間開始減少，陰氣始至，有『夏至一陰生』之說。冬至日則為日照最短的一天，過了這天，白天時間開始增加，故有『冬至一 陽生』的說法。所以兩者都是陰陽轉換的時節，是一年之中陰陽氣交的關鍵。我們人體也要順應自然，讓陰陽變換得好。」我說。

「即是如何做呢？」Christine問。

「雖然天氣炎熱，近日仍有不少人感冒、腹痛腹瀉。大部分都屬於寒證。」我說。

「是呢。為甚麼？」Christine問。

「夏天時，體內陽氣在外，裏面相對虛。不覺得冬天較夏天大吃大喝嗎？冬天消化力較強。而且都巿人常常困於冷氣房中，飲食又多生冷。特別現在天氣炎熱，更多人吃雪糕、沙律等食物，這些都是傷害胃陽的，使內裏更虛寒。寒則凝滯，凝滯則不通，不通則痛，所以容易胃痛、腹痛。

內經云︰春夏養陽，到了秋冬才有能量可用。中醫常說『陽強則壽，陽衰則夭』，可見陽氣的重要。養生必須先補陽。

夏至節氣有十五日，陽氣發展到最高點，我們可以吃羊肉湯，以助陰陽氣交，臟腑安和。」我說。

「夏天竟然吃羊肉！」 Christine不解道。

「羊肉性溫，味甘，入脾、腎經，有益氣補虛，溫中暖下的功效，主治虛勞羸瘦，腰膝痠軟，久病體虛，氣血不足，產後虛冷，畏寒怕冷，陽痿，尿頻，血虛頭暈，腹冷痛。可見羊肉是補陽氣的妙品。

另外生薑有溫中散寒的功效，夏天要補陽氣，生薑不可少。加入木蝴蝶、肉桂、合桃和當歸，成了本年的夏至養生湯，從現在開始喝，把陽氣補回。」我說。

「謝謝你。」Christine說。

「說到底，要保護我們體內的陽氣，就要遠離寒濕，溫暖身體。一起煲夏至羊肉湯，培元固本，為秋冬的健康打下基礎。」我說。

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