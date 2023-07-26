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「近日不少人生病了，而且發熱，令人擔心。」Joanne說。

「我們感冒，常見都是外感風寒。現在大家都知道人的體溫為攝氏三十六至三十七度左右。我們是恆溫動物，身體通過排汗來調節體溫。當我們感到熱，就會出汗，排除多餘的熱能。」我說。

「這個我知道呀。」Joanne說。

「可是發熱時，通常都沒有汗，或是汗不多的。」我說。

「那倒是。」Joanne恍然大悟︰「怪不得你常說出了汗就會退熱。」

「打個比方，我們身體像一間屋。正常時候我們會打開窗戶通風。當我們感染風寒，寒主收引，使得皮膚毛孔閉塞，就好像把所有窗關起來。空氣無法正常流通，室內氣溫就會上升。這種情況的發熱，病人不但不怕熱，反而很怕冷，我們稱為惡寒。所以惡寒發熱是由於體內陽氣無法正常流通後導致的鬱熱，這種鬱熱背後的原因還是寒。」我說。

「既然受寒生病了，如何能出汗呢？」Joanne問。

「針對惡寒發熱，沒有汗出的感冒，中醫一般治則為發汗解表，通過促使病人汗出，而達到外邪從汗而外泄，表證得以解除。這些中藥稱為解表藥，質輕升浮，辛散輕揚，能促進人體發汗或微發汗，使表邪透散於外，達到治療表證。常用藥方包括桂枝湯、麻黃湯、葛根湯等。」我說。

「可是我不懂開藥呀。若假期在家發熱，該怎麼辦？」Joanne問。

「首先注意保暖，不要開冷氣，開了冷氣，更難出汗，寒邪更盛。然後吃粳米煲粥，可加生薑和陳皮。粳米性平，味甘，能益脾胃，除煩渴。我們生病了，要除病邪，必須夠『氣』。脾胃為後天之本，氣血生化之源，要夠氣，脾胃要夠強壯。

除了吃粥外，特別介紹薑茶。不少人認識薑茶只限於預防痛經，感冒時喝薑茶，有助排汗。薑茶成份簡單，只有生薑和黑糖。生薑性溫、味辛，有發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳的功效。」我說。

「黑糖和紅糖有甚麼分別呢？」Joanne問。

「兩者基本上差不多。紅糖，是蔗糖經過粗略加工後首先得到的。因為顏色棕紅，故稱紅糖，又或砂糖。至於黑糖，就是顏色比較深的紅糖。紅糖性溫，味甘，入肝、脾二經，具有益氣緩中、助脾化食、補血化瘀、散寒止痛、調經和胃等作用。

吃了粥，又喝了紅糖薑茶，最好熱敷腹部，然後蓋好被子，睡個覺。這樣養好脾胃，身體儲夠足夠氣，皮膚毛孔能夠正常開闔，因此鬱熱得以開解，陽氣能夠正常流通，體內的寒濕、鬱熱都能夠通過正常出汗及時排出體外。」我說。

「如果沒有效呢？」Joanne問。

「那就要求診醫師了。基本上跟著剛才所說的，就算未能痊癒，病情也會減輕。如有任何疑問，當然找中醫師查詢。」我說。

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