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各位都市人生活忙碌，大家連煮飯的時間都沒有，無論上班或下班後都要倚靠外賣。很多人都知道外帶食物不夠健康，但實質上哪些食物最高危、容易引起慢性疾病？台灣營養師劉雅惠Emma就分享了早餐、午晚餐及宵夜中有甚麼容易招致三高的「外賣地雷」，即睇自己是否這些食物的「常客」！

買外賣要留意3大點！

三高是指「高血糖、高血脂、高血壓」，儘管部分患者可能是受先天性因素影響，如遺傳、年紀增長等影響，但不良的生活習慣，如吸煙及缺乏運動等，以及肥胖都容易引致三高。不想有三高問題，大家都可以從改善生活習慣開始，飲食就是重要的一環！台灣營養師劉雅惠Emma就提出了3大外賣危機，大家下次買外賣時不妨停一停，諗一諗，選擇一些較健康的食物吧！

（圖片來源：Unsplash）

3大外賣危機：

1. 色、香、味俱全：賣相吸引、香氣撲鼻的食物會令人忍不住想吃，但原來要做到色、香、味俱全，可能都是高油高鹽，會增加心血管疾病風險！

2. 飲食精緻化：「精緻食物」主要指一些經加工的碳水化合物，大家常常吃到的白米、麵包等都屬於精緻食物，這些大多屬高升糖指數食物，長期進食過量，有「隱性飢餓」危機。根據世界衛生組織（WHO）的定義，「隱性飢餓」即是缺乏維他命及礦物質，導致營養不均衡。

3. 多澱粉、少纖維：當人吸收大量澱粉減少蛋白質及纖維，就會缺乏飽足，長期可能讓血糖升高，引發糖尿病。

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