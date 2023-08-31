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當胰臟的β細胞無法產生足夠的胰島素來防止血糖過度升高，通常就是糖尿病正式產生之時。二型糖尿病，屬於一種慢性惡化疾病，病情會隨着時間慢慢惡化，而所需藥物亦會增加。健康生活及藥物可減慢惡化程序，所以坊間亦出現多款針對控制糖尿病的食物。在本專欄，我也曾寫過的，也有包括肉桂粉、蘋果醋、苦瓜、秋葵、生薑等。最近有印度研究人員，一次過審查了六款常用來控制血糖及治療糖尿病的食物或草藥之研究數據，總括了當中有效之處。

四款食物有效降低空腹血糖

研究人員審查了四十四份研究報告，當中涉及三千人的數據。六款食物包括蘋果醋、胡蘆巴籽、薑黃粉、肉桂粉、生薑及藏紅花。結果發現，當中四款食物有效降低空腹血糖。食物包括：

1. 蘋果醋

2. 胡蘆巴籽

3. 薑黃粉

4. 肉桂粉

雖然部分研究都屬於小型、短期性研究，但當中蘋果醋數據似乎最強。可是，即使數據強烈，但其實只有三份研究去支持，相比其他食物，例如研究數量最多的薑黃粉，少很多。話雖如此，相信有讀者都會希望嘗試以蘋果醋去幫助控制病情，我建議留意以下五個重點：

一 小心選擇蘋果醋

可以的話，選擇有機及無過濾的蘋果醋，及有標籤「The Mother」。這個「母親」字眼是形容這個蘋果醋產品含有活性酵素及益生菌，因此醋含有纖維數及乙酸組織，令醋呈現渾濁，是優質的蘋果醋。

（圖片由作者提供）

二 嘗試連續90天（三個月）飲用

由於糖尿病患者通常每三個月驗血檢測醣化血色素A1C水平，所以可嘗試用三個月時間，去試一試蘋果醋是否有效幫到你。

三 選擇一餐，餐前飲用

選擇一餐你通常都會記得飲用蘋果醋，例如如果晚餐通常在家中進食的話，就選擇晚餐。用餐前，空腹飲用蘋果醋飲品，然後如常進食。

四 每天一湯匙開始

研究數據指出，最有可能有效穩定血糖的蘋果醋分量，是每天一至兩湯匙。若你從來未試過飲用醋飲品的話，就是以低分量一湯匙開始。

預備方法：一湯匙蘋果醋於一杯暖水或冷水，攪勻然後飲用。

若果覺得太酸，也可嘗試用這款薑黃蘋果醋熱飲食譜：

五 飲用蘋果醋應先通知醫生，不能代替藥物

若果你有服用糖尿病處方藥物，飲用蘋果醋之前應該先通知你的糖尿病醫生或註冊營養師，確定沒有跟現有藥物有衝突，經醫護人員允許下才進行。注意，以下人士不適宜飲用蘋果醋或其他醋飲品，這包括服用心衰竭藥物人士、去水腫藥人士，以及注射胰島素及口服刺激胰島素藥物類別人士。







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