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近年植物奶大流行，一眾素食者或是乳糖不耐症患者都會選擇以各式植物奶取代牛奶，常見的植物奶有杏仁奶、豆奶、燕麥奶等，種類繁多，究竟應該點揀？消委會測試市面上5類共39款預先包裝植物奶，包括豆奶、燕麥奶、杏仁奶、椰子奶和米奶，發現豆奶平均蛋白質含量最高，同時亦發現大豆、麩質、杏仁及其他堅果是常見於植物奶的致敏原，大家在選購植物奶時應留意清楚！

圖片來源：Freepik

消委會植物奶｜豆奶蛋白質含量高於低脂奶

大家飲用植物奶時，相信是希望能夠吸取到跟牛奶相約的營養，當中蛋白質更有助肌肉生長及修復。消委會根據美國農業部轄下的營養素資料數據庫內的低脂奶資料作參考，發現豆奶的平均蛋白質含量為五類植物奶中最高，每100毫升含3.26克蛋白質，與低脂奶的蛋白質含量接近；而椰子奶和米奶的蛋白質含量則最遜色。

圖片來源：Freepik

當中有6款豆奶的蛋白質含量更高於低脂奶，分別為「Kikkoman Soymilk Unsweetened」、「日昇 原味豆漿皇」、「百福 高鈣香滑鮮豆漿」、「維記特濃鮮豆漿」、「Maeil Soy Milk Black Soybean」及「維他奶山水低糖鮮黑鮮豆漿」，這幾款樣本中的蛋白質含量為3.40克至4.92克不等。

左：Kikkoman Soymilk Unsweetened

右：日昇 原味豆漿皇

（圖片來源：網上圖片）

消委會植物奶｜4樣本鈣含量少於低脂奶一半

除了蛋白質，大家亦希望透過飲用奶製品來補充鈣質，以維持骨骼健康，減低患上骨質疏鬆的風險。消委會在測試39款植物奶時，發現有4款產品的鈣含量少於低脂奶的一半！分別為「固力果Glico Almond Drink Sugar Free」、「藍鑽石Almond Breeze」、「UFC Velvet Coconut Milk Drink -Unsweetened」和「Mighty M.lkology Barista Ultimate Oat M.lk」，每100毫升的鈣含量更少於低脂奶的一半（約62.5毫克），只有23.92毫克至51.17毫克。以「固力果」為例，需要飲用3.6杯才會攝入與1杯低脂奶相若的鈣質。

左：固力果Glico Almond Drink Sugar Free

右：藍鑽石Almond Breeze

（圖片來源：網上圖片）

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