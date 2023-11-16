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相信到了現在，高脂牛油果已經被平反！過往有研究，指出食牛油果可助減脂、減腰圍、降膽固醇等。去年亦在本專欄分享過一個研究，結果顯示即使多吃一個牛油果，參與者並沒有因此而增肥，腰圍也沒有增加，及脂肪肝病情並無變本加厲。相反，其總膽固醇及壞膽固醇LDL有輕微下降，但下降幅度並不顯著。

那麼，牛油果對於糖尿病，又有沒有幫助呢？

（圖片由作者提供）

牛油果營養小知識

以牛油果的營養分布來說，是一款非常適合糖尿病患者進食的水果。除了含有豐富健康單一不飽和脂肪之外，亦提供膳食纖維、各款礦物質及抗氧化物質。

營養資料庫：1／3個牛油果（50克）

熱量：80 卡

碳水化合物：4.3 克

纖維：3.4 克

脂肪：7.4 克

單一不飽和脂肪： 4.9 克

蛋白質：1 克

鉀： 242 毫克

升糖指數： 40 （低）

由於碳水化合物含量低，而同時纖維及脂肪含量高，糖尿病患者可以適量享用牛油果，都不會引致血糖飆升的情況。將牛油果與其他食物搭配，亦有助於降低血糖峰值，減慢其他碳水化合物的吸收。

牛油果可改善空腹血糖水平

牛油果，雖然適合糖尿病患者進食，那麼進食後究竟對血糖有沒有幫助呢？上月剛公布的一項美國研究，考察了6,000多名年齡介乎45至84歲人士的數據，發現吃牛油果可以改善空腹血糖、空腹胰島素水平，並降低患2型糖尿病的風險，但最顯著的是具有所謂「牛油果攝入生物標記」代謝物人士。這個代謝物標記，於某些人食了牛油果之後，血液就有這個代謝物標記。可是，不是人人進食了牛油果都產生這個代謝物。研究人員分析，進食牛油果後血液含有這個代謝物人士，其空腹血糖及空腹胰島素水平有明顯改善。但是，進食後沒有代謝物標誌的人士，糖尿病指標並沒有明顯改善。

牛油果最大營養特點：單一不飽和脂肪 MUFA

根據美國國家糖尿病消費級腎病研究所指出，糖尿病患者患上心臟病及中風的可能性，是比非糖尿病患者高出兩倍。事實上，於糖尿病患者當中，其主要死亡原因就是心臟病及中風。

牛油果於眾多食物當中，除了橄欖油之外，單一不飽和脂肪（又稱奧米加9）含量是最高的。單一不飽和脂肪有助控制血糖及胰島素水平。若果從飲食中用單一不飽和脂肪去代替澱粉食物時候，可進一步降低血糖水平。

另外，即使發表的一項研究表明，它們可能有助於控制血糖和胰島素水平。

研究人員發現，當以單元不飽和脂肪酸（MUFA）取代飲食中的某些碳水化合物時，情況尤其如此。因此，除了天然的低糖和碳水化合物含量之外，牛油果的健康脂肪還可以進一步幫助降低血糖水平。

糖尿病患者建議食量

每天1／3個。

用牛油果代替碳水化合物的3個食用方法：

一：用牛油果蓉去製作奇妙沙律醬

二：可製作open toast三文治，只用一片麵包，然後放餡料及蔬菜，再加一層牛油果切片去增加飽肚感。

三：用牛油果代替香蕉，令Smoothie果昔有Creamy口感。







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