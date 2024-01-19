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港人自通關後熱愛北上吃喝玩樂，深圳近日亦興起一股「國產魚Omakase（廚師發辦）」熱潮，以黃魚、石蚌、泥鯭等國內常見的海魚製成刺身，以抗衡疑受核廢水污染的日本水產品，爆紅網絡。

「國產魚Omakase」在内地社交平台「小紅書」掀起熱話。據各個網民的推介帖文顯示，其中一間受熱捧的元祖餐廳，藏身於深圳蛇口老街内，店舖門面是簡約日式風格，店内裝橫則與常見的日式Omakase餐廳相似。但與衆不同的是，店家供應的魚生使用國產魚類，包括黃魚、石蚌、泥鯭、黃腳鱲、金頭鯛等新鮮活魚。

據店家受訪時介紹，其宗旨是運用日本的「活締」殺魚法，來處理內地的本土活海魚，然後進行乾式熟成，提升魚肉風味：「讓大家感受用國魚做刺身的真正魅力」。而作為全國獨家，從該店釋出的Omakase料理相片可見，質素似乎相當不錯，但人均消費只需人民幣￥256，被不少内地網民熱捧為「寶藏魚店」。

網民有乜講

幾個拼盤下來朋友們分別喜歡黃腳鱲(糯糯口感味道適中)，金頭鯛（不說了反正好吃），白星笛鯛（本人當晚No.1且再加的時間已經賣完了）

金頭鯛口感非常糯、黃魚回口香、泥鯭入口脆，整體是很好吃的，寶藏店鋪！

味道濃郁，軟糯鮮甜，推薦！

確實希望大眾能發現國產魚魚生，只要處理得當，真的也非常好吃！

感受到了用心在做中國熟成魚刺身

感染海獸胃線蟲高危

近年爆紅的魚生刺身中不乏有過去少見的泥鯭、鯇魚生等，雖然受網民熱捧但仍有不少人抱有對感染寄生蟲的疑慮，「泥鯭這類下欄魚，體內滿布寄生蟲，也不曉得這樣是吃魚還是吃蟲」、「說實話，非常不安全」。

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲。惟消費者不一定可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣，除非寄生蟲大得單憑肉眼已可看見。

黃醫生又指，感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：



感染海獸胃線蟲後常見症狀

1.如影響胃部，進食後1至12小時內會腹痛、噁心、嘔吐或發燒等，部分人更會出現皮疹。

2.如影響小腸，會在5至7日後腹痛，幼蟲會穿透並進入胃壁或腸壁，嚴重可致膠胃穿孔及進仕腹膜。

3.部分人會出現過敏反應，例如蕁麻疹、血血性水腫、或休克等。



資料來源：香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

據食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲還包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。











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