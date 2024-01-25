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每天都需要6至8杯水，很自然會有一部份於餐後飲用。事實上，消化系統對於維持身體整體健康非常重要，不但確保你身體能消化及吸收所需營養素之外，還對各款維他命礦物質及其他營養素進行代謝工程。某些飲品的確有效舒緩消化系統因進食後而產生的壓力、及有助營養吸收。今天就分享或能幫助消化的7款飯後飲品。

1. 暖水

原本打頭陣我是想放其中一款茶於第一位，但不得不驅使我放暖水第一位，主要是想指出水的溫度與消化系統之關係。2019年一項動物研究發現，飲用暖水對腸道內的益生菌比較有利，尤其是於冬天。中國研究人員亦發現，暖水可舒緩消化不良，對減少動物肚瀉亦有幫助；而當這群動物飲用冰水時候，就發現牠們腸內益生菌出現不平衡的情況。雖然這個實驗只是動物實驗，研究人員估計這個情況亦可能會出現於人類身上。

2. 生薑茶

我們經常以生薑茶用來驅風，其實是因為生薑有助腸道蠕動，因此除了可舒緩脹痛之外，亦有助加速消化，從而舒緩消化不適及腹脹的感覺。

3. 薑黃茶

研究指出，薑黃當中的活性營養素薑黃素，除了可作為飯後舒緩消化系統消化壓力及抗炎之外，亦發現有助減少腸躁症，及其他腸胃症狀例如肚瀉及腹痛。

另外，薑黃茶除了飯後飲用之外，飯前飲用或會更佳。因研究指出飯前飲用薑黃，有助穩定血糖，特別對糖尿病患者或有幫助。

4. 發酵茶／康普茶

大家都知道，益生菌有助腸道運作順暢，對身體好處也多不勝數，包括有助改善消化系統健康。但每次提到益生菌含量高的食物，通常都是乳製品的食物；有時候未必每個人都喜歡飯後飲用奶類飲品，所以克菲爾kefir或乳酪飲品這類乳製品作為飯後飲品，在香港不太受歡迎。

康普茶 Kombucha就不同。康普茶是由發酵酵母及細菌製成的茶，含益生菌含益生菌之餘，亦含有各款有機酸，如乙酸、乳酸和葡萄糖酸。這些有機酸乙酸可能有助於蛋白質的分解，以及增強人體吸收礦物質的能力。餐後飲一杯康普茶，可助擊退飽滯感。

注意，由於康普茶含益生菌，不適合加熱飲用。

5. 薄荷茶

薄荷葉含天然薄荷油，而薄荷油含化合物薄荷醇，可令食物容易消化，同時亦放鬆腸道肌肉、舒緩腹脹等與腸躁症及腸易激綜合症有關的症狀。

6. Green Juice

別忘記，膳食纖維也可以促進腸道蠕動。家中有食物處理器的讀者，可將各款綠色蔬菜清洗後加清水然後打成Green Juice，有助刺激腸道蠕動及幫助消化。不過，要記住，由於是飯後飲用，你已經進食了正餐，所以這杯飯後Green Juice並不是果昔Smoothie，不需要再添加其他高蛋白食物例如乳酪等。

7. 綠茶

名單去到最後，當然要提及茶葉。綠茶的研究數目較多，所以綠茶的功效較為人所認識。研究指出，綠茶有助舒緩腸氣，增加腸道蠕動令其排出。而其中10年多前一項小型日本研究，招攬了10位不經常飲用綠茶人士。結果發現，當這些人連續飲用綠茶10天，他們大腸內的益生菌（特別是雙歧桿菌Bifidobacterium）驟然增加。研究人員估計綠茶改善了大腸內環境，或提供益生元令益生菌有利滋生。另外，所有茶葉（不單止綠茶）都含有單寧；單寧會增加為胃酸產生，有助消化。不過若果是胃酸倒流者，就可能要少飲用單寧含量最高的黑茶（即我們在香港稱的紅茶）。







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