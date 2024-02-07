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「立春到了。不久又過年了。」Ellen說。

「養生之人注重天時地利人和。甚麼叫天時？南懷謹先生認為主要講的是氣候。天時是個人的力量所不能改變的。可是一些關鍵日子，對養好身子，事半功倍。如八節，即立春、立夏、立秋、立冬、春分、夏至、秋分、冬至﹔朔望，即農曆初一和十五等，這些日子，若沒注意養生，對身體的損傷較平日大得多。例如正月初一，初一為月虧之時，人的氣血也是相應虧虛的，所以特別需要防邪養正。」我說。

「如何防邪養正呢？」Ellen問。

「四時陽氣的運動不同，春生、夏長、秋收、冬藏，相對天氣應該為春溫、夏熱、秋涼、冬寒。天氣有時不似預期，非其時而有其氣。如春應溫而反大寒，夏應熱而反大涼，秋應涼而反大熱，冬應寒而反大溫，以及大風、大雨、大霧等，這些都是四時不正之氣，一定要及時避開，以防邪氣侵襲我們。」我說。

「春天特別要留意甚麼？」Ellen問。

「春生，陽氣要升發。明朝文人高濂所著的《遵生八箋》提醒我們，遇到不好的氣候要『思預防以攝生』。在春天，衣為大藥，特別初春，天氣時冷時熱，要時刻注意保暖。上身的衣物可相對下身稍微薄一些，寬鬆一點，才有利陽氣升發。下身的褲子要夠暖，穿襪子，以防寒從足底生。

其次是搓暖雙手，按摩面部。這使面部經絡通暢，促進氣血運行，皮膚更滑，更有光澤，面色紅潤。還有新一年，我們要養成早上梳頭的好習慣。」我說。

「我每天出門都會梳頭呢。」Ellen說。

「指的是每天梳頭一百多二百次啊！可以從頭的各方向梳，頭部經絡通暢，頭目清爽，日間精神，一方面助陽氣升發，一方面又有利晚上安睡。還可減少脫髮，甚至增髮！」我說。

「梳頭有這麼多好處！」Ellen說。

「第三件事，飲食方面，離不開調養脾胃。淮山、蓮藕和花生，都是春天湯水的材料。淮山有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。蓮藕有健脾養胃、補氣養血、止瀉的功效。花生能潤肺，和胃，止血。以往團年和新年，我都建議吃豐富一點，可是近日流感增，很易生病，所以淮山、蓮藕和花生煲湯，不但健脾胃，對預防感冒也有幫助。脾胃好，氣血足，正氣自然強，能抵抗邪氣。」我說。

「太好了，謝謝這麼多養生知識。」Ellen說。

「新一年，祝大家新年快樂、身體健康！」我說。

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