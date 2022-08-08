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炎炎夏日，放工回到家中，來一口冰甜點簡直是人間天堂！繼之前7款進口雪糕和甜品驗出除害劑成分後，再有Häagen-Dazs雪糕出事！食安中心早前公布，兩款由法國進口的Häagen-Dazs雪糕受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染須回收。食安中心再於6日公布，另有7款Häagen-Dazs受污染雪糕曾進口香港，但相關產品就未有在市場出售。即睇以下產品資料，check下家中雪櫃啦！

食安中心分別於上周四（4日）和上周六（6日）發出食物安全警報，指兩款法國進口的Häagen-Dazs雪糕受除害劑污染須回收，另外有7款受影響產品亦曾進口本港，但未在市場出售，食安中心就指污染問題懷疑源於製作過程中使用的呍呢嗱原料！





兩款須回收的雪糕

1. Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕

（圖片來源︰Häagen-Dazs網站）





品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：（i）9.46公升及（ii）100毫升

此日期前最佳：2023年6月13日、2023年5月20日、2023年5月21日、2023年6月8日及2023年6月9日

進口商：General Mills Hong Kong Limited





2. Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕

（圖片來源︰Häagen-Dazs網站）



品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：（i）80毫升，（ii）3 x 80毫升，（iii）100毫升，（iv）473毫升及（v）9.46公升

此日期前最佳：2023年5月22日、2023年5月23日及2023年6月21日、2023年5月17日及2023年5月29日、2023年6月11日、2023年5月29日及2023年5月30日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

7款曾進口、未在市場出售的受污染產品



1. Häagen-Dazs呍呢嗱焦糖朱古力蛋糕雪糕



品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：9.46公升

此日期前最佳：2023年5月29日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

2. Häagen-Dazs比利時朱古力x士多啤梨雪糕





品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：420毫升

此日期前最佳：2023年6月15日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

3. Häagen-Dazs黑糖奶茶x呍呢嗱雪糕



品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：（i）420毫升及（ii）95毫升

此日期前最佳：2023年6月1日、2023年6月16日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

4. Häagen-Dazs呍呢嗱x紅桑子雪糕



品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：（i）420毫升及（ii）95毫升

此日期前最佳：2023年5月26日、2023年5月22日

進口商：General Mills Hong Kong Limited



5. Häagen-Dazs呍呢嗱x香芒熱情果雪糕



品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：95毫升

此日期前最佳：2023年5月27日、2023年6月20日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

6. Häagen-Dazs呍呢嗱焦糖杏仁脆皮雪糕批





品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：（i）80毫升及（ii）3 x 80毫升

此日期前最佳：2023年5月31日、2023年6月1日、2023年6月4日、2023年6月5日、2023年6月26日、2023年5月30日、2023年5月31日及2023年6月26日

進口商：General Mills Hong Kong Limited



7. Häagen-Dazs黑糖奶茶x呍呢嗱脆皮雪糕批



品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：80毫升

此日期前最佳：2023年6月4日

進口商：General Mills Hong Kong Limited





食安中心指出，環氧乙烷則被歐盟評為人類致癌物質，如果大家有購入以上須回收的產品，可以致電進口商熱線2280 4996，查詢有關產品的回收事宜。

下頁重溫早前受污染的雪糕甜品產品資料







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