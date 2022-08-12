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部分新冠康復者會出現「腦霧」後遺症，即腦部運作如陷入濃霧，影響思考力、專注力和理解能力。中醫指近月有求診者稱記憶力轉差，誤以為有「腦霧」問題，實際上只是休息不足所致。中醫指肝腎不足亦可致記憶力衰退，如要改善問題，宜先補肝腎，建議平日可適量進食栗子、蓮子、腰果及核桃等食物。

註冊中醫師陳俊傑

註冊中醫師陳俊傑表示，近月不少求診者自稱記憶力轉差，但詳細了解後發現並非如此，「他們每次病完，休息不足便覺得記憶力變差，因現時有了『腦霧』這個新名詞，令他們更擔心而已。」他指記憶力衰退的原因之一為肝腎不足，因腎主骨、生髓通於腦，故肝腎不足可令記憶力減弱。

欠休息氣血差 礙腦部運作

另外，人的氣血運行與記憶力也有關，如平日休息不足，氣血便會變差，連帶記憶力也會轉差；而平日吃太多花膠、螺頭、火鍋和燒烤等肥膩、濃味食物，同樣會令體內氣血運行不暢，長遠會令人體反應、包括腦部運作變慢。

坊間流傳不少「以形補形」的食療偏方，亦不可盡信。陳指部分民間偏方過分誇大成效。例如雞腳雖有助改善足傷問題，但多吃也會加重患風濕機會，故不能盲目認定以雞腳補腳；而且治病也要結合臨床調理，不能單靠吃某種食物便達到效果。

豬腦肥甘厚味 多吃反傷身

提到補腦飲食，不少人會聯想到豬腦，但陳指豬腦屬肥甘厚味食物，多吃反而會傷身、減慢人體反應；魚頭則屬寒濕食物，而都市人常有寒濕頭痛的問題，或會愈吃愈痛。如要改善記憶力，他建議飲食應保持清淡、減少體內積聚妨礙氣血運行的「垃圾」，亦可多吃補腎食品，及養成每日早午晚拉筋的習慣，以維持體內氣血順暢，同時要有充足休息。







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