收藏文章

近年乳癌患者有年輕化趨勢，據醫管局數據，本港女性乳腺癌發病年齡中位數為58歲。有專科醫生指，不少患者將「乳癌」及「化療」劃上等號，實際上未必每位患者需做化療，且化療會帶來各種不適和副作用，若能先評估患者的腫瘤基因表現及復發風險，有助醫生更有效制定患者術後的治療方案，亦可減輕治療期間帶來的副作用影響。

據香港癌症資料統計中心數據，2019年確診乳癌的女性新症有4,761宗，逾7成屬早期階段，即第1、2期。乳癌一般可分3大類，包括三陰性（TN）、第二型人類表皮生長因子陽性（HER2+）及荷爾蒙受體陽性（HR+）；乳癌主要治療方法包括手術、化療、標靶治療、電療及荷爾蒙治療。

化療只是治療乳癌其中一種方法，醫生亦會據病人的分期及腫瘤分類而決定治療方案。左起為鄭茜、陳女士及熊維嘉。（冼偉倫攝）

香港乳癌基金會乳健中心顧問委員會主席、外科專科醫生熊維嘉說：「以往醫學界未能掌握乳癌的生物標記，才會建議患者接受化療，但近年醫學界已掌握乳癌生物標記，故化療未必是治療乳癌最有效方式。」

部分患者 化療未必最有效

制定治療方案，需先診斷患者分期。熊指，按以往的分期方法會視乎腫瘤大小、腫瘤有否影響淋巴結，及觀察有否擴散至其他器官等，亦會視乎腫瘤的分類。若癌細胞未擴散至其他器官，會視乎腫瘤大小而判斷是否需要術前治療，再進行全乳切除術或乳房保留手術。但術後同樣需輔助治療，例如化療。

化療是以細胞毒性藥物消滅或抑制體內癌細胞，從而減低復發機會，並控制癌症擴散。但熊醫生指，大部分早期HR+及HER2+患者不能在化療中額外獲益，相反，早期確診患者若能透過「乳癌腫瘤基因表現檢測」，找出合適自己的治療方式，例如患者復發險低，只需進行荷爾蒙治療便足夠。

檢測需3萬元 基金會推資助

48歲的陳女士於2020年發現乳房有纖維瘤，2021年8月確診患上乳癌，當時病情介乎1期至2期之間，她擔心化療會帶來嚴重副作用，無法照顧家庭及失去工作，當她躊躇之際，醫生建議她接受「乳癌腫瘤基因表現檢測」，以評估化療效益，經評估後最終建議毋須做化療，她得知後鬆一口氣，病情穩定後現已重返職場。

香港乳癌基金會顧問理事會成員鄭茜指，一次「乳癌腫瘤基因表現檢測」需花費逾3萬元，基金會正推動資助計劃，為最近於醫管局轄下公立醫院接受乳房腫瘤切除手術的香港居民，提供經濟支援，助患者評估是否可從化療中獲益，並找出最合適的治療方案。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動