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是日處暑。雖然有個暑字，其實處暑已經是秋天的第二個節氣。《月令七十二候集解》：「七月中，處，止也，暑氣至此而止矣」。氣溫漸漸下降，雨量相對減少，早晚溫差變大。秋季名義上已來臨，但暑氣仍未完全消退，處字有「隱藏」的意思，隱藏了「虎」字，所以古時又用「秋老虎」來容易初秋的炎熱，爭秋奪暑也由此而來。

秋冬養陰：五行金剋木

註冊中醫師温愛詩博士指出，秋爲陰之始也，陽氣漸收，陰氣漸長。此時，人體與天地陰陽之氣相應，氣血開始調整，體表陽氣潛降；加上經過酷暑的消耗，很多人在進入處暑會容易感覺到累，出現「秋乏」的現象。《內經》云：「春夏養陽，秋冬養陰」，秋季養生要點就是要保養內守之陰氣。

秋季以「温燥」當令，秋燥傷津，故補充陰津為第一要務，飲食上應多著重清熱潤肺，可以多選用沙參、麥冬、玉竹、馬蹄、甘蔗、藕、百合、雪梨、柚子、批杷、杏仁、白蘿蔔、雪耳、海底椰等來調補。加上秋天屬金，金剋木，飲食養生宜採用「涼潤」之法，多用潤肺養肝之品，適當用些無花果、廣佛手、廣陳皮、桂花、玫瑰花等入膳。

培土生金：預防呼吸系統疾病

温博士表示，秋氣應肺，屬於五行之金；燥為秋季之主氣，而肺為嬌臟，不耐寒熱，通過鼻與外界相通。秋燥最易傷肺，呼吸道系統是一個開放的器官，因此感冒、咳嗽、支氣管炎和肺炎等上呼吸道疾病常見於秋季。

肺合皮毛，喜潤惡燥，如果肺失其滋潤，可影響到外部器官皮毛，出現乾燥症狀，如皮膚乾澀、毛髮枯燥等。秋季是呼吸道疾病的高發季節，同樣是皮膚病的多發季節，如皮膚瘙癢症、帶狀皰疹、濕疹、結節性紅斑、丘疹性蕁麻疹、顏面部過敏性皮炎等等。

温博士建議，飲食上奉行「培土生金法」，來減輕秋燥症狀，同時可預防疾病。《內經》云：「人受氣于谷，谷入於胃，以傳於肺，五臟六腑皆以受氣。」肺氣的盛衰在很大程度上取決於脾胃的強弱，肺五行屬金，脾屬土，「土能生金」，益氣健脾，生化有源，肺便能得滋養，此為培土生金法。可多食用淮山、薏苡仁、茯苓、蓮子、扁豆、大棗、粳米等健脾養胃之品。

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