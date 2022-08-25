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護骨食物這個題目已討論多次，所以兩星期前就推介了從飲品著手實行全方位鞏固骨骼健康。其中有讀者留言問，很久以前聽過汽水會令鈣質流失，是否真的？

（圖片由作者提供）

元兇：磷酸添加劑

在某些汽水的成分表，你會發現一個添加劑名為磷酸，這是一個無色無散發味覺的添加劑，一般通常需要於水份溶解後才能混入加工食品或飲品當中。在汽水，磷酸是作為防腐劑及酸度調節劑，令汽水味道帶酸味，主要作用是於高糖環境中防止霉菌及細菌滋生。

其實，我們身體每個細胞都需要磷去運作，尤其是製造基因程序。而當中重要功效包括骨骼健康，磷能幫助鈣質去製造骨及牙齒細胞的，亦幫助肌肉復原，尤其是於運動後。磷，常於牛奶、豆類、肉類、果仁等。

聽下去磷對身體非常重要，那麼為何添加劑含磷會對身體有問題？

問題：添加劑導致過多磷

對身體好的營養素，過多有時並非是好處。事實上，作為營養師我所遇到的病人，磷過多的情況遠遠多過缺乏磷。當身體出現過多磷，或會增加骨質疏鬆症及心臟病的風險。

再者，添加劑的磷，與從先天然食物攝取的磷是有分別的。天然食物所含的有機磷質，其吸收率比起加工食品中的無機磷更慢及更低。消化系統只會吸收40至60%天然有機磷，但加工食品中添加的無機磷，吸收率可達至100%。

我上面剛才提到骨骼細胞及牙齒細胞是需要鈣及磷去製造的，這兩個礦物質是需要兩者平衡才能發揮到功效的。若果進食加工添加食物而攝取過多磷，當高磷低鈣的情況出現時，會刺激甲狀旁腺激素分泌，引致骨骼中的鈣質流失及骨骼細胞萎縮，最終出現骨質密度疏鬆。

2020年就有一項中國研究，審查了超過17,000名人士的數據，結果發現每天都飲汽水人士，出現骨折風險高出一倍。

買包裝食品注意以下兩款磷酸添加劑

五款常見加工食物含添加磷酸

1. 汽水

（圖片由作者提供）

2. 罐裝淡奶

（圖片由作者提供）

3. 加工芝士

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4. 即食麵（包括杯麵）

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

5. 加工忌廉

（圖片由作者提供）







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